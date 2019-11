"Fue un golpe muy duro" Pachu Peña sobre el último programa de humor argento

Peligro Sin Codificar mantenía en pie el humor de aquel espíritu. Hasta que esta semana dejó de emitirse, cuando nada hacía preverlo. “Nos avisaron hoy, después de una grabación", contó Diego Korol. Hoy, sábado, el ciclo ya no salió al aire.

Pachu Peña, una de las grandes figuras, fue en igual sentido que el conductor: “Fue medio sorpresivo”, confirmó. Y buscando no quedarse en el lamento, consideró: “Hay que relajarse, empezar a proyectar para el 2020, renovarse y seguir para adelante y ver qué hacemos”, dijo el humorista rosarino en Modo Sábado, por Nacional AM 870.

“Pensábamos seguir hasta fin de año, que era lo que habíamos arreglado -agregó Peña-. Pero bueno, son épocas difíciles del país, donde hay que recortar gastos y demás, y caímos nosotros”. El ex VideoMatch hizo entonces una salvedad respecto a una crisis económica que afecta a todo el país, y en la cual, la industria televisiva no es ajena. “Hay gente que está mucho peor, con cierre de empresas, despidos y esas cosas. Nosotros (por los actores y humoristas) siempre nos podemos reubicar en alguna obra, hacer un evento, la podemos remar de algún lado. Pero hay gente que realmente la está pasando mal. Así que no es para dramatizar tanto”.

No obstante, reconoció que el final de Sin Codificar es “un golpe duro”. Y sorpresivo: “Este año largamos a fin de agosto, fue tardío el arranque. Nunca en la vida duramos tan poco como esta vez: dos meses”. Surge entonces la desazón. “Es un programa que amamos hacerlo. Hay un lindo grupo, buena energía siempre, divertimos a la gente, que es lo que más nos gusta. Y ya tendremos revancha”.

Por lo pronto, el viejo compinche humorístico de Pablo Granados no se quedará quieto. “No me gusta estar al cohete en mi casa. Me gusta levantarme y saber que tengo que ir a grabar o a una reunión de producción. Siempre me gusta hacer algo. Levantarme y saber que no tengo que hacer nada, más que ir a buscar a mis hijos al colegio, me incomoda un poco...”.

“Estamos con salud, con ganas, estamos proyectando una obra. Estoy de reunión en reunión, iremos barajando qué es lo que conviene, lo que para mí va a ser mejor, donde pueda rendir más, donde me sienta más cómodo y ahí elegiré. Tampoco tengo tantas propuestas para tirar arriba de la mesa...”.

FUENTE: Teleshow