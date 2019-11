"Fuimos justos ganadores del clásico", aseguró el delantero Mateo Retegui

El delantero Mateo Retegui se metió en la historia del clásico platense con el gol que le dio la victoria a Estudiantes de La Plata ante Gimnasia y Esgrima el último sábado, que sirvió para prolongar la racha positiva a una década con 14 partidos sin conocer la derrota ante el rival de toda la vida, con 8 triunfos y 6 empates.



El joven delantero habló en conferencia de prensa y afirmó que fueron "justos ganadores del clásico, aprovechamos las oportunidades y tuvimos eficacia" y sobre su gol destacó: "soñaba con meterle un gol a Gimnasia pero no así. No nos desesperamos, hicimos un partido muy bueno y disfrutamos el momento".



"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, había que ser inteligentes y en lo personal tenía muchas ganas de disfrutarlo porque en el anterior entré y me echaron. El grupo siempre estuvo unido y buscábamos darle tranquilidad a la gente", agregó el atacante de 20 años.



Más adelante, comentó que "no me siento el 9 titular de Estudiantes, acá todo el plantel está muy unido, le puede tocar a Federico (González), podemos jugar juntos. Hoy estamos felices, las cosas no se nos daban y ahora pudimos ganar tres partidos seguidos y un clásico en una semana muy especial para el club".



El hijo del "Chapa" (entrenador del seleccionado argentino femenino de Hockey sobre césped, Las Leonas) agregó que "la inauguración del nuevo estadio es algo muy importante, es histórico pero primero tenemos que pensar en el partido del viernes que es ante un rival muy difícil y nos vendría muy bien seguir ganando".



La mala noticia para el plantel del "Pincha" es que se confirmó el parte médico de Iván Gómez, quien debió dejar la cancha a poco del final y hoy será intervenido de la ruptura del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que lo marginará al menos un mes.



Dentro del grupo de los lesionados está también el chileno Gonzalo Jara, con una dolencia muscular y su recuperación apunta a que estará disponible dentro de dos semanas.