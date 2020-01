"Hasta Borré reconoció que apenas lo rocé", se descargó Alexander Barboza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor de Independiente Alexander Barboza apuntó hoy contra el árbitro Fernando Rapallini por la expulsión del domingo pasado, en la que -dijo- "apenas" rozó al delantero de River Rafael Santos Borré.



"Rafael Borré dijo que apenas lo había rozado, yo también lo sabía. Pero bueno, fue la decisión del árbitro", aseguró el central sobre la tarjeta roja que vio en la derrota por 2 a 1.



"Tengo una mezcla de sensaciones. Desde lo personal me fui contento con mi rendimiento, pero muy triste por el resultado del equipo y la expulsión. Claramente no busco que pase una cosa así, trato de cuidarme, pero a veces hay que decidir", señaló el ex Defensa y Justicia en la conferencia de prensa brindada el martes al mediodía.



Además, Barboza, quien ahora deberá cumplir la sanción de un partido y no estará el domingo contra Boca como visitante, destacó que él y sus compañeros tuvieron un "gran nivel" hasta su expulsión.



"En el vestuario le pedí disculpas a mis compañeros. Me sentí mal por lo que corrieron mis compañeros, no es fácil jugar casi 30 minutos con un jugador menos y con un rival como River que te desgasta. Hasta tuvimos situaciones para empatar", detalló.



"Hablé con el línea, le dije que no lo toqué, que lo había rozado apenas. A Rapallini le pregunté por qué la expulsión, era mi segunda falta en el partido. No dudó en echarme", cargó nuevamente al recordar la situación, con la voz al punto de quebrarse y una bronca contenida, a pesar de que transcurrieron dos días.



Por otro lado, Independiente (21 puntos) se entrenó en el predio de Villa Domínico, en el que los jugadores titulares realizaron tareas regenerativas en el gimnasio y quienes no sumaron minutos trabajaron con la pelota en la cancha auxiliar.



Finalmente, el delantero Francisco Pizzini se quedará en el club, ya que la oferta de Trapani de Italia, equipo de la segunda categoría, se cayó por un cambio de autoridades en la institución europea.



Otro que manifestó su deseo de quedarse en el "Rojo" es el volante Pablo Pérez, pero fuentes dirigenciales aseguraron que no está cerrada su continuidad, debido a que su sueldo es "demasiado alto".