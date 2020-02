"Hasta las empleadas domésticas iban a Disney", justificó la devaluación un ministro brasileño

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Economía, Paulo Guedes, volvió hoy a ser el centro de críticas y polémicas en Brasil al afirmar que "hasta las empleadas domésticas iban a Disney" durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) debido a que el real estaba fuerte respecto del dólar.



Lo hizo al justificar la devaluación del real frente al dólar, que en lo que va de febrero fue superior a 8% y llegó hoy a un nivel histórico de 4,38, ante el cual intervino el Banco Central para bajarlo.



Guedes, un liberal monetarista graduado en la Universidad de Chicago que trabajó en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, a quien admira, defendió la devaluación reciente: "Hasta las empleadas domésticas iban a Disney cuando el dólar estaba a 1,80, eso era una fiesta terrible. Ahora hay que pasear en Foz de Iguazú, ir a las playas del noreste."



Guedes por primera vez defendió la devaluación de la moneda, uno de los motivos por los cuales parte de la clase media alta de San Pablo y Río de Janeiro protestaba en las calles contra la presidenta DIlma Rousseff (2011-16).



A Bolsonaro le preguntaron por los dichos de Guedes y respondió: "No comento, cada uno responde por sus actos. El dólar está un poco caro".



El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-10), antes de la reunión que tuvo en el Vaticano con el papa Francisco, fustigó a Guedes.



"Es triste y muchos creen que yo exagero cuando digo esto, pero esta gente no soporta la movilidad social ascendente de los más pobres ni el desarrollo soberano de Brasil", sostuvo Lula en redes sociales.



El titular de la ONG Educafro, Frei Davi Santos, afirmó que el ministro cometió "violencia contra los pobres". "¿Este es un gobierno que no quiere el bienestar de los más pobres?", se preguntó.



Guedes, ex titular de un fondo de inversión que se acercó a Bolsonaro en 2017 para presentarle un plan económico, es el ministro más poderoso de Brasil, ya que su cartera se ocupa de inversiones, finanzas, relaciones comerciales internacionales y absorbió el extinto Ministerio de Trabajo.



La semana pasada el ministro había llamado "parásitos" a los empleados públicos, una declaración con la cual se frenó el impulso del gobierno para enviar la reforma del sector público al Congreso.



El dólar esta semana batió récords históricos desde que en 1994 se implementó el Plan Real, que creó la actual moneda brasileña.