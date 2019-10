"Hay mucho interés por la música y el reggae argentino", dice Gahona, de Zona Ganjah

José Gahona, el líder del grupo de reggae Zona Ganjah que presentará mañana en el Complejo C Art Media de Capital Federal, su disco "La Búsqueda", afirmó que en América Latina "hay mucho interés por la música argentina y en especial por el reggae argentino".



El chileno Gahona formó en Argentina la banda junto a grupos mendocinos y de manera independiente y autogestionado comenzó a publicar sus álbumes grabados casi de manera artesanal. En su lírica había reivindicación de una vida más espiritual, del cuidado del medio ambiente y de cierto neo hippismo.



La banda fue creciendo en su popularidad ya que los discos se subían a Internet para permitir su bajada gratis y se vendían en cada presentación de un grupo que con el pasar de los discos comenzó a viajar por América Latina donde crecía el fanatismo.



Con 14 años en la ruta, 6 discos de estudio, un DVD/CD en vivo, y una enorme cantidad de seguidores en sus redes sociales (más de cuatro millones de fans en Facebook y otros miles distribuidos en sus distintos perfiles virtuales), Zona Ganjah asoma como uno de los grupos más importantes y de mayor convocatoria en Latinoamérica.



En los últimos años comenzó a tocar en grandes festivales de la región como el "Calle 2" de Guadalajara, el Reggae latino y Jah Fest en México, el Jamming Festival y el Grita Rock en Colombia, y el Vive Latino. Gahona esta acompañado en vivo por Malaya en teclados, Rulo en bajo, El mono en batería. Gon en guitarra y Eze Tuma en percusión.



Gahona charló con Télam sobre Zona Ganjah y su exito en América Latina:



T:-¿Qué cosas querías contar en este disco?



JG:- Creo que me enfoqué bastante en intentar tocar temas lo más globalmente posible. No sé cómo llamarle, pero cosas que nos pasan a la mayoría a nivel humano en el día a día, en esta vorágine que es el día a día en la ciudad con todo sucediendo tan rápidamente.



Al intentar lidiar con eso yo creo que la música es una herramienta hermosa para poder hacer equilibrio y poder aportar tranquilidad, paz y armonía.



Me intenté enfocar en temas que a nivel social abarquen la mayor cantidad de personas.



¿Querés que te comente específicamente de algún tema? Por ejemplo, hay uno que en lo personal me gusta mucho que es Laberinto Interno. Esta canción a nivel musical creo que está muy influida por Buenos Aires, la hice cuando estaba viviendo en Capital y musicalmente tiene esta cosa fría y un poco melancólica del Buenos Aires que quedó impreso en lo musical.



En lo que es letra, creo que abarco un tema que es muy nuevo para las personas pero es muy común, que es, por decirlo así, el laberinto interno que uno puede tener en la cabeza, en la mente, los enrosques de la mente. Y cómo a veces quedamos atrapados en esos enrosques y abrimos puertas que no nos llevan a ningún lugar. Esa canción por ahí te hace ver que hay una diferencia entre vivir atrapado ahí dentro, en ese laberinto, y vivir más en el presente y en lo que pasa en torno a vos y en lo que pasa en el presente. El enrosque mental siempre es fuera del tiempo, en el futuro, la preocupación de lo que va a suceder mañana o el remordimiento de lo que pasó en el pasado. Es una invitación a recordar que también hay un hoy que está fuera de ese laberinto.



Creo que a mucha gente le va a tocar esa canción. Y es muy global, por así decirlo, porque no entra en ningún terreno cercado por algún grupo o alguna expresión de fe, una religión o lo que sea, es bien generalizado. Hay canciones que siguen una de las líneas más fuertes de Zona Ganjah que son las canciones optimistas, las canciones positivas, que te aportan directamente el lado bueno de las cosas, como Vibra Positiva, que fue la primera canción que dejó a Zona Ganjah en el lugar en el que está hoy. En este disco encontramos canciones como Lo Importante, que te invitan a valorar eso que está ahí, que es positivo y que nos permite también encontrarle una mejor coherencia a la vida y que no se torne todo tan negativo. Te puedo seguir mencionando así.



T:- ¿Cómo es salir de gira por América latina? ¿Hay un gusto en Latinoamérica por el reggae y por el reggae argentino también?



JG:- Sin duda, por el reggae y por el reggae argentino en especial. A nosotros nos pasa que al participar en muchos festivales compartimos escenario con un montón de bandas y es fijo que hay bandas de Argentina. Argentina aportó mucho en ese sentido, en dejar al género en el lugar que está por los artistas que nacieron acá y por el lugar en el que están esos artistas.



Después, a nivel más personal, la verdad que es impresionante cómo fuera de casa, fuera de Argentina, tenemos un recibimiento y un cariño de parte de la gente que se mantiene con los años también. Nosotros las primeras giras a nivel internacional fueron desde el 2008, y desde ahí lo hicimos todos los años. Por ejemplo, países como México los hicimos todos los años. Después de tantos años ver que por ejemplo este año fuimos parte del Vive Latino, que es uno de los festivales más importantes a nivel música latina, es como que te da constancia de que ese camino, ese recorrido, ese trabajo de años tiene sus frutos. Entonces sí, hay cosas fuertes que han pasado afuera que nos marcan. Son buenas señales de que la música está haciendo un buen impacto en la sociedad.