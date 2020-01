"Hay que dejar de ver como enemigo al que piensa distinto", dijo Ricardo Alfonsín

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dirigente radical Ricardo Alfonsín sostuvo hoy que hay que "dejar de ver a quien piensa distinto como un enemigo" y consideró que esa actitud "resulta indispensable" en la Argentina actual.



El ex diputado e hijo del ex presidente Raúl Alfonsín dijo que llega "un nuevo año y una nueva oportunidad. Ojalá que en lo que viene dejemos de ver a quien piensa distinto como un enemigo".



"Es un deseo que en algunos países puede sonar 'de ocasión', pero en el nuestro resulta indispensable. Feliz 2020", sostuvo Alfonsín en su cuenta de Twitter.



Ricardo Alfonsín fue un crítico del ex presidente Mauricio Macri y de muchos dirigentes radicales que lo apoyaron y en los últimos tiempos se mostró más próximo al presidente Alberto Fernández y coincidente con algunos lineamientos de su política.