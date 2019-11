"Hay que sobrellevar este dolor", dijo la directora del colegio de Benavídez en el abrazo simbólico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

"Esto es un duelo, un dolor muy grande y lo tenemos que sobrellevar porque todavía hay niños internados", dijo Jeanette Linares, directora de la escuela 41 Vera Peñaloza, de Benavídez, a los vecinos y familiares de los alumnos que viajaban en el micro que volcó en la ruta 2 a la altura de Lezama, que hoy se autoconvocaron para realizar un abrazo simbólico a la escuela en apoyo a los heridos y homenaje a las dos alumnas fallecidas.



En el trágico accidente murieron Mía y Delfina, dos niñas de 11 años, y resultaron heridos decenas de niños, del contingente de 44 alumnos y 6 adultos que viajaban, la madrugada de este jueves, hacia Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú.



La directora explicó a los presentes que "el lunes, a las 10, vamos a iniciar las clases con jornadas de reflexión con los papás y con las familias" con equipos de psicología, acompañando a los niños y cada familia a transitar este proceso.



"Cada familia que lo desee puede venir a charlar con nosotros, vamos a estar junto con los docentes y equipos acompañando a los niños", agregó.



Linares detalló esta tarde que un grupo de docentes acompañaron a las familias en el entierro de Delfina y Mía, que tuvieron lugar en el cementerio municipal de Benavídez.



También agradeció a las familias de sexto grado, "que en todo momento me acompañaron y me siguen acompañando".



Por último, dirigiéndose a los chicos y a las familias afectadas, Linares pidió que sientan "su abrazo" y "acompañamiento", y les aseguró que tanto la escuela, los docentes y el municipio están abocados a ofrecerles toda la contención que necesiten.



A los vecinos y familias que se fueron congregando en la puerta de la escuela, la directora les pidió que "recen mucho por las familias que están pasando este momento tan difícil".



Muchas personas se acercaron al colegio para sumarse al "abrazo simbólico" como muestra de cercanía y compasión por lo sucedido.



"Todos nos conocemos, son compañeritos, gente del barrio", explicó Juan Carlos a TN, papá de Joaquín, que no viajó con sus compañeros porque su mamá "tuvo un presentimiento" y no quiso que se sumara a la excursión a Mundo Marino.



"Es muy duro para él ya que son compañeros, que ahora gracias a Dios, muchos ya están regresando a sus casas", añadió Juan Carlos.