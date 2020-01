"Hay un grave deterioro de la infraestructura escolar", dijo el intendente de Coronel Suárez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, dijo que el programa provincial "Escuelas a la Obra" lanzado ayer por el gobernador Axel Kicillof tiene el propósito de "revertir el grave deterioro de la infraestructura escolar en toda la provincia".



El jefe comunal destacó que "la prioridad es la educación y en eso tenemos que trabajar todos juntos, unidos para la formación y el crecimiento de todos".



En un comunicado, Moccero analizó que el convenio marco con la Dirección General de Cultura y Educación busca "avanzar con la reactivación progresiva de más de 243 obras que la gestión anterior decidió interrumpir".



"No estamos hablando de fondos educativos, sino de un aporte que hará la Nación y la Provincia para atender la emergencia en infraestructura escolar, no sólo para el inicio del ciclo lectivo, sino también para el acompañamiento durante todo el año", aseveró.



Adelantó la construcción de un aula para el Instituto de Formación Docente y Técnica N° 48 de ese distrito bonaerense, como así también "avanzar en lo que será la construcción del edificio de la futura facultad presencial".



Ayer Kicillof anunció la puesta en marcha de un plan para reparar 818 colegios de 61 distritos para que las clases puedan comenzar el 2 de marzo.



De acuerdo al relevamiento llevado a cabo por el Poder Ejecutivo provincial, existen en territorio bonaerense unos 2.000 establecimientos educativos con problemas edilicios de los cuales 818 requieren de obras urgentes porque, de no hacerlo, se corre el riesgo de no comenzar las clases.



Para ello, la administración bonaerense destinará unos 800 millones de pesos para lograr una infraestructura escolar segura, con obras de agua potable, instalaciones eléctricas y de gas, y refacciones de cubiertas y sanitarios.