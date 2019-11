"Hoy es un día aciago", dijo Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo Alberto Fernández consideró que "hoy es un día aciago" por el "golpe de Estado" en Bolivia, donde se produjo "un enfrentamiento y una enorme crisis social que no se sabe donde termina".



Al hablar en la presentación de un libro "Política y elecciones en A. Latina: una guía progresista para campañas electorales", Fernández agradeció a los presidentes de México, Perú y Paraguay (Manuel López Obrador, Martín Vizcarra y Mario Abdo, respectivamente) por su colaboración para asilar y ayudar al ex presidente de Bolivia, Evo Morales.



"No es hoy un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance. No hay ningún Ejército que haya liberado un pueblo", dijo, y sentenció que lo que ocurrió en Bolivia "fue un golpe de Estado".