"Infantino con sus esbirros han hecho todo lo posible para que no regrese al fútbol", dijo Platini

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, apuntó directamente contra el titular de la FIFA, Gianni Infantino, porque "hizo todo lo posible" para abortar su regreso al fútbol luego de haber cumplido una sanción y de haber obtenido la absolución de la justicia suiza.



"Aunque no fue él quien provocó mi condena, Infantino, con sus esbirros y con el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) y con sus juristas ha hecho todo lo posible para que no regrese al fútbol", aseguró Platini en una entrevista concedida al diario Le Figaro de Francia.



El ex volante del seleccionado francés de fútbol también explicó la situación que generó una suspensión en sus funciones por un pago al entonces presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter. El ente que regula el fútbol mundial le reclama actualmente dos millones de francos suizos.



"La FIFA me debía dinero y me lo dio. Cinco años más tarde, cuando me presenté a la presidencia porque 150 asociaciones me lo pidieron, me castigó porque me había dado el dinero. No lo puedo entender", indicó Platini.



El ídolo de Juventus de Italia también declaró que fue "demasiado transparente" cuando reveló su voto en favor de organizar el Mundial 2022 en Qatar.



"Diez veces los países árabes trataron de obtener la organización del Mundial. Para el desarrollo del fútbol era importante y por eso voté por ellos", indicó el ex titular de la UEFA.



Platini, de 64 años, no confirmó su regreso a la dirigencia, pero dejó la puerta abierta para esa chance. "No renuncio a nada. Si creo que puede ser bueno para el fútbol y que puedo ser útil, me comprometeré a fondo. Y será la última vez. De lo contrario, me quedaré en casa y seguiré con mi jubilación", aseguró Platini.