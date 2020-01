"Intento aprovechar las oportunidades que tengo en Boca", subrayó Junior Alonso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El zaguero paraguayo Junior Alonso, quien será titular en Boca el domingo ante Talleres de Córdoba por la Superliga en reemplazo del suspendido Carlos Izquierdoz, comentó hoy que "intenta aprovechar las oportunidades que dispone en el club" en el que está a préstamo hasta el 30 de junio próximo.



"Intento aprovechar las oportunidades que tengo en Boca. Es cierto que no tuve demasiadas por el buen trabajo que hacen mis compañeros (en alusión a Izquierdoz y Lisandro López), eso hizo que tenga que esperar para ganarme un lugar", expresó el paraguayo en la rueda de prensa que ofreció este mediodía en el predio que el club posee en Ezeiza.



"La competencia en Boca es constante. Cuando estamos en un club grande hay que ganarse el puesto día a día, por más de que uno juegue en el seleccionado de su país", añadió el paraguayo, quien está a préstamo en Boca y reemplazará a Izquierdoz, tal como lo hizo en el clásico del domingo pasado ante Independiente.



"Estoy contento en Boca, me gusta estar acá y no pienso en lo que sucederá después de junio. Cuando termine mi contrato me queda un año con el Lille se verá cuál es mi situación", concluyó el jugador nacido en Asunción hace 26 años.