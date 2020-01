"Israel tiene una complementariedad directa con la provincia" de Buenos Aires, dijo Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó hoy que Israel "tiene una complementariedad directa con necesidades de la provincia" en temas sensibles como "el manejo del agua", para lo cual el Estado judío podría aportar su tecnología y experiencia.



Kicillof dijo además, sobre la participación de la Argentina en la conmemoración del Holocausto, que "la visita a Israel fue excelente" y consideró "emocionante e impactante" el foro de líderes mundiales realizado en Jerusalén, del cual participó el presidente Alberto Fernández.



Acerca de si podría haber algún intercambio económico con Israel, el gobernador dijo que "hablamos y tuve varias reuniones al respecto".



"La verdad es que hay tecnología, empresas e instituciones de Israel que tienen una complementariedad directa con necesidades de la provincia. Por ejemplo, sobre el tema del manejo del agua", amplió Kicillof en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN).



"La provincia se caracteriza por tener zonas inundables y zonas con sequía. Entonces el acceso al agua potable y el riego, si bien son cosas que se hacen en la provincia, no se realizan con la dimensión y la tecnología que se hace acá (Israel), donde uno ve florecer cultivos en un desierto", abundó.



El mandatario añadió que "la visita a Israel fue excelente. Fue muy emocionante e impactante el evento principal (en el Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto), con muchísima presencia internacional, con líderes mundiales que hablaron del pasado, hablaron del Holocausto, pero también con una mirada sobre el presente y el futuro".



En cuanto al sitial de Argentina como único miembro latinoamericano de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), Kicillof afirmó que "indudablemente es un hecho relevante. Me voy impactado por la participación de Argentina y creo que su rol se explica por el valor que tienen los derechos humanos en el país y la presencia de la comunidad judía en Argentina".



"Creo que fue muy valorado por las autoridades de Israel, pero también por los presidentes y los líderes que vinieron la presencia de un país latinoamericano en algo tan relevante. Me parece que cuando se habla de tener alguna integración con la comunidad internacional, también es esto", aseveró.



Añadió que "en Jerusalén, en Tel Aviv, en Israel en general, lo notable es el cruce de culturas, de historia, de religiones, la convivencia que a uno le gustaría decir pacífica".