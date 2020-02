"Jogaram abertamente para Alberto Fernández e agora não pedem bonificação", afirma Sica sobre a CGT

POR AGENCIA TÉLAM 08 de noviembre de 2019

O ministro da Produção e Trabalho, Dante Sica, afirmou hoje que a CGT "jogou abertamente com a fórmula ganhadora" nas eleições presidenciais e que agora dizem que "não é necessária uma bonificação de fim ano para os trabalhadores".







"Realmente estas opiniões têm mais a ver com opiniões políticas dos sindicalistas, e eles jogaram abertamente com a fórmula ganhadora, por tanto eu entendo essas declarações, que agora não é necessária uma bonificação de fim de ano, etecetera, para o mundo do setor trabalhador", expressou Sica, na Casa de Governo, após uma reunião da equipe do governo nacional, liderada pelo presidente Mauricio Macri.







O ministro ampliou dizendo que "teríamos gostado um pouco desse apoio que estão dando para as novas autoridades, pois teria nos ajudado a compreender melhor as transformações que deveríamos ter feito no marco regulatório no mundo trabalhista".







Por sua vez, a ministra da Saúde e Desenvolvimento Social, Carolina Stanley, diferenciou que "durante estes quatro anos" uma coisa foi "o que tem a ver com a situação social e a atenção para famílias em situação de vulnerabilidade e o uso político do assunto", e outra é a situação social e econômica.