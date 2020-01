"Jojo Rabbit", una sátira del nazismo con el sello de Taika Waititi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

"Jojo Rabbit", comedia dramática dirigida y coprotagonizada por el realizador neozelandés Taika Waititi, que sigue la difícil relación entre un niño perteneciente a las juventudes hitlerianas y una chica judía escondida en el ático de su casa, llega mañana a los cines argentinos.



Alabada en el último Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se consagró como la mejor película de la muestra, "Jojo Rabbit" está basada en la novela de Christine Leunen "Caging Skies" y es por momentos una hilarante sátira del nazismo.



La cinta se centra en la historia de un solitario niño alemán de 10 años llamado Johannes "Jojo" Betzler (el carismático actorcito inglés Roman Griffin Davis), que durante la Segunda Guerra Mundial compensa la ausencia de su padre mediante la interacción con un amigo imaginario que cumple como figura paterna: nada menos que su ídolo, Adolf Hitler (Waititi).



Víctima de la visión sesgada y llena de odio propia de la propaganda nazi, Jojo quiere integrar las juventudes hitlerianas y cazar judíos, pero algo no encaja: su ternura innata y carácter amigable lo llevan a sospechar que todo eso no tiene sentido.



Esto se acentuará cuando descubra que su madre (Scarlett Johansson), que secretamente pertenece a la Resistencia antinazi, tiene escondida en un compartimiento oculto en el ático a la adolescente judía Elsa (Thomasin McKenzie).



A partir de ese vínculo prohibido, y a la evidencia de que Elsa no es el monstruo que construye el discurso antisemita de los jerarcas nazis, la infantil mirada de Jojo sobre la realidad que vive comenzará a entrar en crisis.



A mitad de camino entre la sátira y la comedia dramática lacrimógena al estilo de "La vida es bella" (1997), el filme lleva el sello del humor irreverente que Waititi supo imprimirle a la saga de "Thor" en el Universo de Marvel o al divertido falso documental que codirigió con Jemaine Clement sobre un grupo de vampiros viviendo en la ciudad, "Casa Vampiro" (2014).



El exagerado Hitler imaginario encarnado Waititi y sus consejos que siempre salen mal, el vago y borracho capitán a cargo de las juventudes hitlerianas que encarna Sam Rockwell o la desgraciada manipulación de una bazooka por parte de Yorki, el torpe amiguito del protagonista, son algunos de los elementos cómicos con los que el realizador se planta frente al absurdo del nazismo, el Holocausto y el horror.



Aunque con cierta polémica con un sector de la crítica, que vio en la película una banalización de la temática, "Jojo Rabbit" es uno de los fuertes contendientes para la denominada "temporada de premios" que finaliza con los Oscar de la Academia de Hollywood, en febrero próximo.



Con una nominación a los Globo de Oro, seis candidaturas a los Bafta, cinco a los Critics' Choice Awards, entre otros, "Jojo Rabbit" llega mañana a las salas locales como una de las producciones más comentadas del año.