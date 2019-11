"La adhesión a la Ley Micaela fue un gran paso", dijo el gobernador de Neuquén

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno de Neuquén presentará, el 3 de diciembre próximo, un informe con estadísticas actualizadas acerca de las intervenciones realizadas por la Línea 148 de atención a las mujeres por violencia de género y también los alcances del protocolo elaborado para abordar la trata de personas, anunció hoy el gobernador Omar Gutiérrez.



El mandatario neuquino encabezó un encuentro de capacitación de funcionarios de la administración pública para abordar los alcances de la Ley Micaela, al conmemorarse hoy el Día contra la Violencia a las Mujeres.



“La adhesión de Neuquén a la Ley Micaela fue, sin dudas, un gran paso de nuestra provincia para continuar trabajando en equipo en la erradicación de la violencia hacia las Mujeres”, aseguró Gutiérrez.



Intercambió opiniones acerca del cambio cultural que deben realizar los hombres para igualar las relaciones y oportunidades de las mujeres, y generó cierta polémica cuando dijo que “una mujer policía mató a un hombre y no fue femicidio. Pero no fue nada. Yo pregunto, para tener claro cómo nos vamos a manejar".



Gutiérrez dijo que “se va a trabajar para que, reeducándonos en la masculinidad, los hombres no sientan que hay desbalance para otro lado".



Durante un informe realizado en Casa de Gobierno por operadoras de la Línea 148 de atención de violencia de género, Gutiérrez anunció que el 3 de diciembre se conocerán los resultados y estadísticas en esta materia.



Asumió el compromiso de “extender la cobertura de atención de la violencia de género en toda la provincia“ para lo cual solicitó a los responsables de las áreas de gobierno un trabajo coordinado con cada municipio del territorio neuquino.