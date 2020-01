"La casa de Argüello", la reconstrucción familiar que mira al pasado para las futuras generaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

"La casa de Argüello", ópera prima de Valentina Llorens que se estrena hoy, es un documental que a través de imágenes y el imaginario de una casa familiar, reconstruye un pasado que incluye alegrías, pero también penurias por la desaparición de dos tíos de la realizadora en la última dictadura militar en un relato que también pone el foco en las futuras generaciones.



Así, la directora hace un trazo que comienza con su abuela poeta, que luego se traslada a su madre, pasa por ella y culmina en su hija Frida.



No sólo es un documental sobre dos desaparecidos (su tío y su tía) y los dolores familiares que se vivieron por ello, sino también un trabajo que indaga sobre las raíces familiares y en cómo esto forja una identidad a través de los silencios, los recuerdos y las charlas que afloran.



La presencia de sus hijos Frida y Lorenzo se convierten en una constante que interpela a su madre, la directora, quien durante años no puso en primer plano ese pasado familiar.



Télam: En la película decís que no querías saber de tu infancia. ¿Cuál fue el click que tuviste en tu cabeza para filmar la película?



Valentina Llorens: No hubo un solo click. Fue un proceso largo. La película comenzó en el 2000, entonces sólo buscaba retratar a mi abuela, tenía ansias de realizar y estaba buscando. A los años fui madre de Frida y Lorenzo. Cambié mi forma de mirar mi propia historia y me surgió una necesidad de encontrarle un sentido a lo vivido. Luego aparecieron mis tíos y ahí me di cuenta de que no había entendido nada. Tampoco había sentido nada. Las preguntas de Frida me obligan a estar atenta a lo cotidiano y ahí el grabado y la cámara están siempre sobre la mesa. Comienza otra manera de filmar: además de mis tías aparece mi madre y la necesidad de su relato, de saber más. Luego mi madre deja de ser mi madre y se convierte en una mujer. Cada momento tuvo un sentido diferente.



T: ¿Cómo fue el proceso de filmación con algo tan cercano para vos?



VL. No era consciente de lo que significaba realmente realizar lo que estaba realizando, fue con bastante naturalidad e inconsciencia. Luego tomé dimensión. Creo que todo el tiempo estaba perdida, pero no dejaba de filmar e investigar.



T: ¿Qué rol ocupa el arte en la vida de ustedes para canalizar estas vivencias?



VL: El arte me rescata y tranquiliza la neurosis (risas). El rol del arte en mi familia es un rol necesario. Mi familia se crió con la música santiagueña que trajo mi abuela. Vivimos atravesados por la música de la misma manera que por la historia.



T: En la película decís que le explicaste como pudiste a tus hijos sobre lo sucedido. ¿Cómo se hace para hablarle a ellos sobre algo tan duro?



VL: Muchas veces el dolor es tan profundo que realmente deseás que no le toque a nadie, menos que menos a tus hijos. Que no pase el dolor de generación en generación. Sentí y siento que tengo que ser un filtro. Que si el dolor sigue, ganan los militares. La injusticia continúa. Tuve la necesidad de intentar transmitirle lo vivido a mi hija y mi hijo desde un lugar y una forma que sirva para algo bueno o mejor.



T: ¿Se reconstruyó tu identidad con esta película? ¿Hubo cambios en tu forma de mirarte?



VL: Yo creo que la identidad nunca se termina de construir. Indefectiblemente mi forma de mirarme cambió, pero sobre todo cambió mi forma de relacionarme con mis cicatrice, trascender mi propio ombligo (risas).



T: Si tuvieras que resumir ¿Qué significa en tu vida y memoria "La casa de Argüello"? ¿Por qué?



VL: "La casa de Argüello" es aquel lugar donde permanece y se guarda el regocijo familiar, el amor, la fraternidad, la música y la identidad de mi familia. ¿Por qué? Porque es donde una se sostiene, lo que a una la rescata. El lado "B" de la casa de Argüello es todo de lo que no se habla, pero está. Las ausencias presentes.