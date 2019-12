"La educación es la puerta de acceso a todos los derechos", dijo el ministro Trotta en Chaco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó hoy que “garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los argentinos y argentinas será un imperativo ético y político de este gobierno".



Trotta encabezó esta mañana la apertura del Congreso Pedagógico “La defensa de la Educación Pública del Siglo XXI”, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, Chaco, junto al gobernador Jorge Capitanich.



"La educación es la puerta de acceso a todos los derechos”, dijo el ministro y subrayó que “es una nueva forma de esclavitud no acceder a esa educación de calidad y transformadora que nos permita romper la herencia de pobreza que muchas veces pasa de generación en generación”.



“Lo peor que le puede pasar a una democracia es que las leyes no sean cumplidas, que nuestra Constitución no sea respetada. La exclusión educativa genera formas cada vez más complejas de discriminación, es la base de la negación de todos los derechos”, añadió.



Luego Trotta destacó la importancia de volver a colocar a la educación en el centro de las prioridades de todas las políticas públicas, y explicó va a “impulsar nuevamente un Plan Nacional de Lectura porque creemos que ahí también está el fruto de transformación de nuestra educación”.



Por otro lado, también consideró que es necesario “volver a cuidar y valorizar el trabajo de nuestros docentes. Generar los acuerdos para jerarquizar la docencia, con salarios y condiciones dignas para enseñar, con propuestas de formación sólidas y actualizadas”.



El titular de la cartera educativa nacional sostuvo que el “propósito es construir, junto a todos los actores del sistema, las bases que garanticen la inclusión, la equidad y la calidad educativa”.



“Vamos a trabajar fuertemente para que todos los niños, las niñas y jóvenes tengan las mismas posibilidades de tener acceso, permanecer y concluir su escolaridad en instituciones de calidad”, destacó.



Sobre las metas a cumplir, Trotta señaló “la obligatoriedad de la sala de 4 (años) y avanzar hacia la universalización de la sala de 3 como lo establece la Ley de Educación Nacional”.



“Otro compromiso que no vamos a postergar será la extensión de la jornada escolar, una iniciativa fundamental para romper las desigualdades de origen”, agregó.



También marcó que “el desafío de acompañar a nuestro presidente, Alberto Fernández, es para implementar las políticas educativas que permitan revertir el abandono y la desinversión y el enfrentamiento promovido por el gobierno que finalizó la semana pasada. Y como dijo el Presidente, queremos mejor educación para todos y para todas”.



De la jornada educativa chaqueña participaron, también, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager; la ministra de Educación chaqueña Daniela Torrente y el ex ministro de la cartera educativa provincial, Francisco Romero.