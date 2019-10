"La herencia que recibió Macri fue muy mala", dijo el candidato a vicepresidente Pichetto

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, consideró hoy que la "herencia" que recibió el gobierno de Mauricio Macri fue "estructuralmente muy mala", en referencia a los índices de gasto público y puntualizó que "la patria planera te condena al fracaso". "La herencia que recibió Macri fue estructuralmente muy mala, con un gasto público fenomenal que no te permite generar incentivos", analizó Pichetto. El compañero de fórmula de Mauricio Macri agregó que "no hay ningún país del mundo que tenga su 75% de gasto en seguridad social, es inviable". En declaraciones al canal América, señaló además que "la patria planera te condena al fracaso", en referencia a los ciudadanos que reciben planes de ayuda económica oficiales. Consultado respecto de su alejamiento del peronismo, Pichetto respondió que "no compartía seguir estando en ese lugar, las visiones sectarias y los liderazgos cerrados", así como tampoco, dijo, "volver a que Cristina (Fernández de Kirchner) sea la que conduce el proceso político" en el Frente de Todos. "Hay cosas que podés aceptar y cosas que no", completó. Por otro lado, Pichetto trazó una comparación entre la campaña del oficialismo y la del kirchnerismo y afirmó que, mientras Juntos por el Cambio está "yendo a la calle al encuentro con los sectores populares", el Frente de Todos permanece "recluido en reuniones interiores, con la CGT, y en reuniones más endogámicas".