"La más difícil fue el cabezazo de Carranza", dijo el arquero de Newell's, Aguerre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El arquero de Newell`s, Alan Aguerre, figura del empate sin goles de su equipo contra Banfield, por la novena fecha de la Superliga, consideró que la pelota más difícil que atajó en el transcurso de los 90 minutos fue la contención de un "cabezazo de Carranza". "La más difícil fue el cabezazo de (Julián) Carranza porque reaccioné desde muy cerca", dijo el ex guardavallas de Vélez Sarsfield, en declaraciones a la trasmisión efectuada por la señal de cable Fox Sports. Consultado sobre el desarrollo del juego, el arquero "rojinegro" sostuvo que "Banfield se cerró bien atrás y no pudimos llegarle, lo malo es que por primera vez no pudimos convertir, pero también hay que destacar el buen juego del equipo", remarcó.