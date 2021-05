“La posibilidad del recontagio existe”, el mensaje de un sanjuanino que en poco más de un mes tuvo Covid dos veces

Hace poco más de un mes, el sanjuanino estaba con coronavirus. No tenía síntomas graves, pero le dolía el cuerpo, la cabeza y los ojos. Tras superarlo, se confió pensando en que estaba inmunizado por aproximadamente tres meses, algo que escuchó de algunas personas ya contagiadas, y volvió a contraer Covid.

Se trata de Martín Sassul, un militante radical que emitió un mensaje en sus redes para contar la situación y pedirles a los ciudadanos que se sigan cuidando.

“Empecé con síntomas como tos y congestión el lunes, me fui a hisopar, esperaba que me dijeran que no tenía porque creí que era imposible, pero me dio positivo”, contó a DIARIO HUARPE.

Actualmente tiene síntomas como tos y congestión. Cree que los síntomas son leves debido a las dosis que se colocó ya que es psicólogo y trabaja en el área de Adicciones del municipio de Rivadavia. Desde ese sector se encargan de realizar asistencias en territorio junto a los dispositivos municipales.

Además, como es militante, estuvo yendo a la villa Carolina a asistir a muchos de sus habitantes con mercadería debido a que hay una gran cantidad de casos de coronavirus. También pasó varias jornadas en el merendero de ese lugar, en el que colabora los martes, jueves y sábados.

En todas esas ocasiones utilizó el barbijo, pero no de la manera correspondiente por lo que cree que ahí fue donde se recontagió. “Me relajé, fue un exceso de confianza”, admitió. “Es importante que sepan que la posibilidad del recontagio existe”, añadió.

Debido a esta situación y a que cree que falta difusión del tema para concientizar a los sanjuaninos, decidió contar todo en sus redes sociales personales. “No dejen el barbijo ni aunque hayan tenido Covid ayer”, recomendó.

El mensaje:

“Bronca e impotencia...

Pero contra nadie más que contra mí, no me cuidé, pensé (erradamente) que estaba inmunizado por 3 meses por mi positivo de hace un mes, pensé que después de las 2 dosis de vacunas nada me podía pasar, me relajé, dejé de usar debidamente el barbijo.

Hoy me confirmaron que estoy cursando nuevamente Covid-19, una vez más con síntomas leves pero que se sienten.

Cuídense, evidentemente del bicho este no se sabe mucho, pero hagan caso al PERSONAL de SALUD.

NO DEJEN EL BARBIJO NI AUNQUE HAYAN TENIDO COVID AYER!

Abrazo grande a todo y nuevamente... CUÍDENSE!”.