"La primera deuda es con el pueblo y no se soluciona quitando derechos", afirmó Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández afirmó esta tarde que "la primera deuda que tiene Argentina es con el pueblo" y advirtió que esa situación "no se arregla quitándole derechos a la ciudadanía", al encabezar un acto en la Universidad Nacional de Hurlinghan (UnaHur), donde inauguró un nuevo edificio en esa casa de altos estudios ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires.



"Lo que nos hizo distintos, grandes, mirados por el mundo y en Latinoamérica fueron los derechos que establecimos como sociedad. No renunciaremos a ello y daremos cada vez más derechos", señaló Fernández al exponer ante un público conformado por docentes, trabajadores y estudiantes de la UnaHur.



El jefe de Estado estuvo acompañado en el acto por los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y de Educación, Nicolás Trotta; el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, rector de la Universidad que se encuentra de licencia en el cargo.



Ademas de autoridades nacionales y provinciales, también se subieron al escenario el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, y el ex entrenador de la selección argentina José Pekerman.



"Hay que entender que el gran desafío de este tiempo es educar, educar y educar, sacar a nuestros chicos de la distracción y del olvido y ponerlos en las escuelas para que aprendan y se eduquen en un mundo que cada día les exige más conocimiento", señaló el jefe de Estado.



En otra parte de su discurso, recordó al ex presidente Néstor Kirchner: "Pensamos con él que si los chicos no llegaban a las universidades, había que hacer que las universidades llegaran a los chicos".



"¿Se acuerdan cuando decíamos que volvíamos para ser mejores? Bueno, cuando veo que la educación pública se expande, digo que la Argentina está siendo un poquito mejor. Por eso siento que hoy estamos siendo mejores, poniendo más educación pública", remarcó.



En ese sentido, el mandatario advirtió que "lo peor que puede pasar es dudar de la educación pública y decir que alguien 'cae' en ella".



"Cuando le damos a nuestra gente la oportunidad de estudiar, nuestra gente estudia y mejora. Es un gran desafío el de educar para sacar a los chicos de la distracción y el olvido", afirmó.



El Presidente destacó, además, la importancia de impulsar el conocimiento para desarrollar a los países, al sostener que "se puede nadar en un mar de petróleo, pero de nada servirá si no existe ciencia y tecnología como para poder extraerlo".



"Por eso, cuando ampliamos una universidad estamos recuperando el legado de (Domingo Faustino) Sarmiento y (Juan Bautista) Alberdi, que privilegiaron la educación. Esto es movilidad social ascendente", subrayó el mandatario.



Por su parte, Zabaleta recordó que la Universidad se creó mediante una ley sancionada en 2013 e impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y le agradeció a la ex mandataria esa iniciativa.



"Este Gobierno, que es el nuestro, hizo muchas cosas en 60 días. Estamos asegurando la alimentación con la Tarjeta Alimentar, y logramos que los bancos Nación y Provincia le den créditos a las pymes con una tasa del 27 por ciento. Las obras en esta universidad son un paso más", remarcó el jefe comunal.



Perczyk, como rector de la Universidad, reseñó que cuando se realizó la primera inscripción en septiembre de 2015, se llevó a cabo "en medio sótano y con baño químico".



"Empezamos con 1900 alumnos y hoy tenemos 19 mil. Se graduaron 350 graduados que aportan al crecimiento de Argentina, y por eso es un orgullo que un Presidente esté hoy acá", concluyó.