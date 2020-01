"La renuncia de Soso me sorprendió mucho", dijo el presidente de Defensa y Justicia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Defensa y Justicia, José Lemmé, se sorprendió "mucho" con la renuncia del entrenador Mariano Soso, disgustado por la salida de varios jugadores, y destacó que hizo "cosas importantes" en el club.



"La renuncia de Mariano me sorprendió mucho. Entiendo que se le hayan ido jugadores, pero también esto es nuestro club. Nunca le pondríamos el pie a un jugador para que no crezca", afirmó Lemme en diálogo con radio Del Plata.



Durante el receso de verano, el "halcón" transfirió a los laterales Julio González y Rafael Delgado, al volante central Diego Rodríguez, los mediocampistas Alexis Castro y Bautista Merlini; y al delantero Nicolás "Uvita" Fernández.



"Lo lamento mucho porque Mariano hizo cosas importantes en el club. Hablé con él, le pedí encarecidamente que lo pensara e hiciera un balance, pero no lo pude convencer. Eso me dolió mucho", indicó el titular de la institución de Florencio Varela.



La práctica de hoy será dirigida por Pablo De Muner, DT de la reserva, quien también estará al frente del equipo en el partido del domingo a las 17.35 contra Talleres de Córdoba, en Florencio Varela, por la 17ma. fecha de la Superliga.