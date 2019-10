"Las marchas del 'Sí, se puede' nos renuevan la esperanza de revertir resultado e ir al ballotage"

AGENCIA TÉLAM

El diputado nacional de La Pampa por Cambiemos, Martín Maquieyra, afirmó que la marchas del "Sí, se puede" en apoyo al candidato a presidente por Juntos por el Cambio, Mauricio Macri "nos motivaron y nos renuevan la esperanza de que el próximo domingo el resultado de las PASO se revierta y logremos el ballotage".



"Esta última marcha en el Obelisco, en Capital Federal, junto a otras que se hicieron en el resto del país, apoyando la candidatura de nuestro presidente a su reelección, Mauricio Macri, por Juntos por el Cambio, nos motivaron y nos renuevan la esperanza de que el próximo domingo el resultado de las PASO se revierta y logremos el ballotage", declaró hoy el diputado a Télam.



"El ballotage nos da otra oportunidad y es por eso que apostamos a una segunda vuelta para convertirla en triunfo como lo hicimos en el 2015", destacó el diputado nacional de La Pampa, señalando que "el ballotage nos plantea otra discusión, con sólo dos candidatos y nos posesiona mejor de cara a un triunfo electoral".



Sobre el debate de los candidatos presidenciales realizado anoche, el diputado macrista sostuvo que "hay que trabajar más en ellos, porque hay temas muy serios que no se pueden abordar ni en 30 segundos ni en dos minutos. En el de ayer lo vi mejor posicionado al presidente Macri, con sus críticas a la corrupción del kirchnerimo y el papel de Alberto Fernández, y a él, lo noté más tranquilo que en el primer debate", señaló.



"La gente no cambia su voto por un debate, pero de igual modo son importantes, es una oportunidad para que los candidatos expresen sus propuestas e ideas y sin duda se fortalece la democracia, pero en mi opinión, acentúa la polarización", señaló.



Consultado sobre cómo vio el acto en La Pampa de Alberto y Cristina Fernández, organizado por el Frente de Todos en el marco de la campaña electoral, Maquieyra comentó que "fue un acto muy tradicional, con muchos micros para movilizar y lo que me sorprende -agregó- es ver a todos ellos juntos, después de tantos enfrentamientos entre La Cámpora y el PJ, con el kirchnerismo, en fin", opinó.



Respecto a los preparativos con respecto al domingo, Maquierya se mostró satisfecho señalando que "hemos mejorado con el tema fiscales, hemos sufrido robo de boletas en la elección anterior, hoy nos sobran fiscales y eso se debe a la participàción ciudadana y eso es importante, por eso estamos trabajando ahora en la capacitación de todos ellos", concluyó.