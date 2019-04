“Las muertes por aborto ilegal no son un problema de salud pública”

El reconocido periodista y politólogo cordobés Agustín Laje pasó por San Juan para formar parte del Primer Congreso Internacional Provida, que se realiza hasta hoy en el Centro de Convenciones y, en diálogo con DIARIO HUARPE, marcó su postura sobre el aborto. En la ocasión opinó de los dos abortos no punibles que se realizaron en la provincia y no dudó en decir que “el problema es la frivolización” y el tratamiento que los medios de comunicación le dan a cada uno de estos casos. Cargó también contra el gobierno de Macri al considerar que fomenta un debate vacío sobre el tema para tapar problemas más graves del país y no dudó en decir que las muertes por aborto ilegal no configuran un problema de salud pública.

¿Por dónde pasa la discusión del aborto?

-Si el problema es determinar, en una sociedad que penaliza el asesinato, si el aborto debe ser o no legal la discusión debería pasar por donde empieza la vida humana y esa es una discusión estrictamente científica. De moto tal que yo he considerado que el debate que se dio el año pasado en el Congreso de la Nación no fue bueno desde la simetría de la difusión de las voces que hablaron en ese momento. Uno diría todas las voces estuvieron ahí hablando, tuvieron su micrófono abierto, pero cuánto se distribuyó la vos de un científico, un genetista, de un médico, un biólogo o incluso de los jurista que planteaban la inconstitucionalidad de la ley en comparación a cuanto se vio por la televisión la opinión de la farándula.

¿Crees que este tema fue utilizado por el gobierno para tapar otros problemas?

-Sin lugar a dudas, le vino muy bien en conjunción con el mundial. Tapó lo que estaba pasando con la economía argentina, que la gente estuviese ocupada en otras cuestiones. El gobierno se comprometió internacionalmente a llevar adelante políticas de género. Es un gobierno que ha tomado compromisos mundiales en el marco de un mundo regido por organizaciones que apoyan el aborto abiertamente.

En San Juan se dieron, en muy corto plazo, dos abortos no punibles de menores por violación ¿Qué opinión te merece esto?

-La postura que yo tengo sobre el caso del aborto que no se penaliza es que en el caso de la violación eso puede abrir las puertas a que cualquier mujer pueda decir que fue violada porque no hace falta dar pruebas al respecto por tratarse de un delito aberrante. Entonces la mujer se puede quedar callada para no sufrir el tener que contarlo nuevamente. Por otro lado hay otro componente como el riesgo de la salud de la madre, que hoy está tan expandido. Con ese criterio tener un problema de stress está considerado tener un problema de salud y eso abre las puertas a un eventual aborto. En el aborto no punible, el problema es la frivolización. La frivolización de lo que es un problema grave como lo es la violación. Digo frivolización porque sólo hay que mirar los casos que han pasado en el último tiempo. Hoy nadie sabe qué pasó con las nenas violadas, qué medios de comunicación siguieron el tema. Quién nos dice qué pasó con el violador. Nadie sabe porque el mensaje a la sociedad es acabamos con un problema, solucionamos un problema. El aborto solucionó el problema generado por la violación. Ahora la pregunta de fondo es saber si en verdad se solucionó un problema o realizaste una injusticia para tapar otra injusticia.

Quienes están a favor del aborto dicen que se mueren más de 50 personas por día por abortos ilegales ¿En Argentina hay números al respecto?

-El problema con el debate del aborto es que se farandulizó y la farándula habla cualquier estupidez. Las cifras oficiales que, además están bien respaldadas por la Organización Mundial de la Salud en Argentina, dicen que en el año 2016 murieron 31 mujeres por abortos inducidos. En el año 2017 murieron 19 mujeres por abortos, estos son los últimos datos que tenemos. Obviamente que cada muerte es una tragedia. El gran tema es que 19 muertes no configuran un problema de salud pública. Las muertes por aborto ilegal no son un problema de salud pública. Lo que te configura un problema de salud pública es por ejemplo más de 6 mil mujeres que se mueren todos los años por cáncer de mama y digo, ¿Cuál es el color del pañuelo del cáncer de mama? ¿Cuáles son las marchas feministas que están pidiendo por nuevos tomógrafos, por políticas de salud de prevención? ¿Cuáles son las marchas que están reclamando por las más de 500 mujeres que se mueren de hambre en Argentina por año? Todo el país discute por 19 muertes y si bien son trágicas, la salud pública pasa por otro lado. La dimensión real de un problema se mide por números.