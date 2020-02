"Les pedí a mis compañeros que respetaran al rival", reveló Tevez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Carlos Tevez reunió a sus compañeros en un parate del segundo tiempo para recomendarles que ya con el 4-0 a favor "respetaran al rival, porque no está bueno tirar tacos o cargar a un adversario que está en la misma que la nuestra y además ante su gente", según reveló al término del 4-0 sobre Central Córdoba, en Santiago del Estero, que le permite seguir siendo escolta de River Plate a tres unidades.



"Acá todos te juegan de igual a igual, y nosotros tenemos que ser serios y responsables cuando estás ganándole a un rival por goleada. Por eso les recomendé a los muchachos que nadie se pase y haga un taco a una cargada", indicó Tevez.



"Y en cuanto al penal que le dejé a Franco Soldano, soy respetuoso de mis compañeros y si me lo pide, se lo doy, aunque después todos se enojaran porque no lo patee", comentó.



Y finalmente se mostró "agradecido de la gente de Santiago del Estero. Lo que me brindó desde que llegamos hasta el partido fue hermoso".



Por su parte el entrenador, Miguel Russo, indicó que Boca solamente debe pensar en ganar. Porque no tenemos otra forma. Pero me gusta que contra la presión de saber que River le había ganado a Banfield, jugamos el partido tan bien como lo hicimos".



"Y está bueno que los delanteros conviertan y atacar así es satisfactorio, pero sabiendo que nosotros tenemos que hacer lo nuestro y nada más", puntualizó.



"Mientras que en la defensa es uno de los lugares que más tranquilo estoy, porque a veces dudo mucho de la titularidad, ya que a partir de marzo voy a necesitar de todos cuando empiece la Libertadores", completó el entrenador tras ser interrogado por el buen rendimiento de Junior Alonso al momento de reemplazar al lesionado Lisandro López promediando el primer tiempo.