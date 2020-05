¡Letal! La drástica decisión de Jorge Rial que aleja aún más a Marcela Tauro de “Intrusos”

Luego de su polémica salida tras un enfrentamiento al aire con el conductor, la periodista quedó fuera del chat laboral y su futuro en el ciclo es incierto.

La semana pasada se produjo un cortocircuito en la relación entre Jorge Rial (58) y Marcela Tauro (55), histórica panelista de Intrusos (América) durante más de 17 años, que terminó con la ausencia de la periodista a las últimas emisiones del ciclo.

Luego del cruce al aire que tuvieron cuando el conductor le cuestionó al aire a Tauro por preguntarle de un supuesto robo de dinero a Juan Roccabruno, quien era recepcionista en la polémica clínica de Rubén Mühlberger. Enojado, el conductor le pidió a la periodista: “Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima”.

Luego de ese enfrentamiento que fue el miércoles 20 de mayo, Tauro no volvió al ciclo y se tejieron distintas teorías acerca de sus ausencias: que estaba programada, que fue por rotación a causa del coronavirus, que renunció, que la echaron, pero lo cierto es que en medio de esa incertidumbre, Jorge Rial sacó el pasado fin de semana a la periodista del chat de Intrusos, que integran también Rodrigo Lussich, Adrián Pallares, Débora Damato, Daniel Ambrosino y Guido Zafora. ¿Será una señal del futuro de Tauro en el ciclo?

El futuro de Marcela Tauro en Intrusos

Marcela actualmente está realizando sus participaciones habituales en FM 100 donde es parte de los ciclos de Guido Kaczka y de Santiago Del Moro, en los cuales va dos o tres veces por semana, de acuerdo a las normativas de rotación de la radio a causa del coronavirus, y en ningún momento habló del cruce con Rial al aire.

El pasado viernes 23 de mayo la periodista debía tener una reunión con las autoridades del canal, tal como le contó a Paparazzi a la salida de la radio: “Todavía no hablé con Jorge, tengo que hablar con el canal”, dijo ante la consulta para saber si volvía al ciclo el lunes 25 de mayo, como se informó y como no sucedió.

Lo cierto es que esa reunión nunca llegó, la periodista no recibió ningún tipo de llamado de parte del canal y Jorge Rial no se comunicó con ella y ella no se comunicó con él, ni siquiera por intercambio de mensajes. ¿Fin de ciclo?

La entrada ¡Letal! La drástica decisión de Jorge Rial que aleja aún más a Marcela Tauro de “Intrusos” se publicó primero en GENTE.