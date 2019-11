“Lo de Bolivia fue una marcha popular para que Evo no se eternizara en el poder”

Bolivia está atravesando por una crisis política e institucional que derivaron a que el domingo Evo Morales renunciara a la presidencia del país. “Las definiciones técnicas son secundarias frente a la gravedad de los hechos en donde un presidente renuncia al comando de la administración”, dijo el abogado constitucionalista Felix Lonigro. Para él lo que sucedió en ese estado no fue un golpe de estado sino una marcha popular para que Evo no se eternizara en el poder.

“En Bolivia no hubo golpe de estado. Para que esto suceda tienen que haber una imposición de un grupo armado para derrocar a las autoridades constituidas y acá no la hubo”, sostuvo. “Morales renunció por un sublevación popular, un pueblo que le dijo dos veces que no y él siguió insistiendo. En 2016, en consulta popular los bolivianos le dijeron que no se vuelva a presentar, mientras que él hizo caso omiso se presentó y quiso cambiar los resultados según los veedores de la OEA”.

El abogado comparó la situación de Bolivia con lo sucedido en la etapa de Arturo Frondizzi. Este presidente fue destituido por las Fuerzas Armadas y asumió en su lugar José María Guido, que era el presidente del Senado. En el caso particular de Bolivia, el poder quedó vacante hasta que se designe este martes a un reemplazante, lo que indica que de antemano no estaba prevista la decisión que tomó Morales, desechando una vez más para este analista la idea de golpe.

Más allá de lo terminológico, Lonigro se abocó a que ahora se tienen que estudiar las causas que generaron este “terremoto político” en ese país. Y agregó que el pueblo no criticaba el aspecto económico sino el institucional, “el problema no es lo financiero y la desigualdad, sino que protestan para recuperar el poder”. “Si esto se hubiese dado en Chile, para la Izquierda sería una manifestación que hizo que el presidente se viera obligado a renunciar, como se dio en Bolivia lo denominan golpe”, mencionó. Y citó a Fayt, para sostener su tesis “los hechos son sagrados, lo que es libre es la opinión”.

Para la Argentina, el golpe es un alzamiento de armas, según el 226 del Código Penal que atenta contra la democracia. “Si con este criterio se analiza a Bolivia no hubo una acción directa de las Fuerzas Armadas”, concluyó.