Macri repudió la violencia en Bolivia y pidió elecciones

Mauricio Macri, presidente argentino, repudió la violencia que se desató en Bolivia y generó la crisis institucional de estos días. En una jornada organizada por el Cuerpo de Abogados del Estado, el primer mandatario se mostró firme con sus convicciones frente a las protestas que se desarrollaron en aquel pueblo. Para solucionar los conflictos suscitados, Macri pidió que se convoquen a elecciones libres y justas. Además volvió a insistir con el camino al diálogo.

“Quiero dejar claro que repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia. Nosotros creemos en el diálogo como único método de salida de cualquier crisis que pueda tener una Nación. Entendemos que las elecciones son la mejor manera de trasparentar la voluntad del pueblo boliviano y que sus mecanismos previstos en su constitución son los que van a permitir resolver esta cuestión”, introdujo el jefe de Estado.

MIRÁ TAMBIÉN Evo Morales partió hacia México, que le ofreció asilo y refugio

“Y como establece la Carta democrática Interamericana de la OEA, cuyos principios reafirmamos, la celebración de elecciones libres y justas son esenciales para la democracia. Por eso vamos a trabajar siempre para una región en paz con instituciones fuertes e independientes que renuncien a la violencia y consoliden la unidad de los pueblos”, agregó.

Cabe destacar que una de las críticas de los opositores al presidente Macri, es no haberse expresado con rapidez sobre el tema. Algunos dicen que no coinciden en llamar ese proceso un “golpe de estado”, pero al margen le achacan no haber presionado internacionalmente.