"Lo intangible", documental contemplativo sobre la vida y obra de Fernando García Curten

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El documental "Lo intangible", de Matilde Michanie, que se estrena este jueves en varias salas del país, es una aproximación a través de su trabajo del artista bonaerense Fernando García Curten, quien en primera persona explica parte de su obra.



"Su obra no es una obra inocua, digamos; causa un efecto a quien la ve, es un espejo en el que en general no queremos mirarnos. Como ha sucedido incontables veces, muchos artistas son apreciados cuando ya no están. Pero está su obra. Por eso es importante también lograr que su obra sea preservada", explicó a Télam la realizadora.



La cinta tiene una primera parte en la que recorre, a través de archivo, los orígenes y motivaciones que García Curten tuvo para iniciar el camino del artista, acompañado por su entonces novia y hoy esposa, la dramaturga y profesora de danza Susana Tosso.



Una estadía en Estados Unidos, un regreso sin dudas sobre su pasión artística dan comienzo a una filme que pega un salto directo a la actualidad de su casa-museo, víctima de la desidia estatal para la conservación del arte.



La película toma como base el libro "Un reflejo en la penumbra", de Marcos Kramer, quien participa del filme como entrevistador y guía hacia ese mundo en el que el arte rompe todo margen de lo mundano.



Por medio de Kramer, la directora se adentró al mundo de García Curten y, al intentar visitar su Casa Museo, se entera de que está cerrada temporalmente por reparaciones desde hace unos años.



"Tomo contacto con Marcos, tenemos varias charlas y gracias a él puedo, en una visita grupal extraordinaria, conocer el museo y a García Curten. Ver su obra, era algo fundamental para mí antes de tomar una decisión respecto de iniciar el armado del proyecto. La conmoción que me provocó observarla me impulsó a ponerme en marcha", sostuvo.



T: ¿Qué lugar ocupa García Curten en el arte argentino y en el arte mundial?



MM: Esa pregunta no creo poder responderla con competencia. Creo que en el arte argentino no está suficientemente conocido y reconocido; en los noventa, que fue su momento de mayor repercusión, él decidió replegarse del mercado. Su obra no es una obra inocua digamos, causa un efecto a quien la ve, es un espejo en el que en general no queremos mirarnos. Como ha sucedido incontables veces, muchos artistas son apreciados cuando ya no están. Pero está su obra. Por eso es importante también lograr que la obra de Fernando García Curten sea preservada. El reconocimiento a nivel mundial a veces viene por añadidura, de todas formas convengamos que acceder a él lo logran algunos pocos. Éxito y reconocimiento no son sinónimos de calidad o importancia, sobre todo en el mercado del arte.



T: Teniendo en cuenta que ha vendido siempre muy poca obra, ¿de qué vive él?



MM: Se ha ocupado de una ferretería familiar hasta que se desligó de ella y la convirtió en lo que es hoy la Casa Museo, enseñó durante varios años, en fin, como muchos ha tenido que sobrellevar las circunstancias de una elección que tiene sus costos. Vive de una manera muy sencilla y sortea la realidad gracias a una mínima jubilación.



T: ¿Qué representa la obra de García Curten?



MM: Hablar a nivel general es un poco difícil y sería pretencioso de mi parte. Como toda obra tiene múltiples lecturas. Hay una intención clara de parte de García Curten de internarse en lo oscuro del ser humano, en el sufrimiento, en el sinsentido de la violencia, de la tortura, de la humillación, de la denigración de uno por el otro, de la injusticia.