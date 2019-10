"Lo que uno es, no se cambia y nosotros somos honestos" dijo Vidal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró hoy que "las políticas se pueden mejorar, se pueden cambiar. Pero lo que uno es, eso no se cambia y nosotros somos honestos". Vidal realizó estas declaraciones durante el discurso que pronunció al encabezar -junto al presidente Mauricio Macri- una nueva marcha del "Sí, se puede" en la ciudad bonaerense de Olavarría. La gobernadora sostuvo que su gestión demostró que Cambiemos podía ser gobierno y que "una mujer podía gobernar la provincia" y aseguró que ahora no se darán "por vencidos". Vidal agregó que "el 'sí se puede' no es un eslogan, es haber demostrado que no había imposibles para los bonaerenses". Y, afirmó: "Hoy es tiempo de demostrarles que además de ser el gobierno que peleó contra las mafias, de ser el gobierno de las obras, podemos ser el gobierno del trabajo, de la producción y del salario". "El 27 a la noche gana el equipo de los que no se rinden", dijo sobre las elecciones generales, luego de la derrota que sufrió el oficialismo en la PASO a manos del Frente de Todos. "Vamos a hacer posible lo imposible el 27 de octubre", concluyó Vidal. En el acto Macri y Vidal estuvieron acompañados por la vicepresidenta, Gabriela Michetti; los intendentes de Olavarría y Azul, Ezequiel Galli y Hernán Bertellys, respectivamente, y los candidatos a diputados Cristian Ritondo y María Luján Rey.