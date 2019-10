"Los candidatos no asumen la trascendencia de la agenda ambiental", según Greenpeace

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los principales temas ambientales, como lo que sucede con los glaciares, bosques, biodiversidad y residuos "no han sido tema de campaña para ninguno de los candidatos de las principales fuerzas", aseguraron hoy desde la organización ambientalista Greenpeace, tras el segundo debate de cara a las elecciones presidenciales realizado anoche.



La organización, que se pronunció a través de un comunicado, destacó que si bien alguno de los candidatos "mencionó" la "contaminación por agrotóxicos, la minería y la destrucción de los bosques", hay una "indiferencia general de los candidatos frente a la mayoría de los temas ambientales".



"Los representantes de las distintas vertientes políticas deben incorporar como prioritarios los problemas ambientales en su agenda. No han sido tema de campaña para ninguno de los candidatos de las principales fuerzas", dijo Natalia Machain, directora ejecutiva de Greenpeace en Argentina.



Y continuó: "Los candidatos mencionan al cambio climático de forma abstracta, sin explicar cuáles son las propuestas, por ejemplo, sobre energías limpias. Seguir explotando combustibles fósiles en la crisis climática actual es invertir en una infraestructura obsoleta".



Machain también se refirió al concepto de sustentabilidad: "Hablar de minería sustentable resulta delicado. Hay que cerrar la mina Veladero, de Barrick Gold en San Juan que está violando la Ley de Glaciares y que fue la causante del desastre ambiental más grave del país en materia minera. Es importante asegurar que los glaciares no se van a tocar más, cumpliendo con el mandato de la Ley que los protege".



Ante la ausencia de declaraciones sobre protección de los bosques argentinos y las especies que los habitan, la representante de Greenpeace dijo: "la expansión descontrolada de la industria ganadera está generando un crimen histórico sobre un lugar único: el Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después del Amazonas".



Durante el debate, la organización fue respondiendo en vivo sobre los dichos de los candidatos en sus redes sociales y exigió a todos el compromiso con "Deforestación Cero, glaciares protegidos de la minería, la anulación del decreto que permite la entrada de residuos potencialmente peligrosos y acciones concretas para combatir el cambio climático".