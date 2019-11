"Los hinchas de River quieren que gane el oficialismo" en Boca, apuntó Riquelme

Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors y candidato a vicepresidente por uno de los frentes opositores, advirtió esta noche que los hinchas de River Plate pretenden que “gane el oficialismo” en las próximas elecciones generales que se realizarán en la entidad el domingo 8 de diciembre.



“Sé que hay millones de hinchas que quieren que ganen los que están hoy y son todos los hinchas de River. Los hinchas de River quieren que gane el oficialismo”, expresó el otrora estratega xeneize, quien irá como vice segundo de la fórmula que postulará a Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini (Frente Identidad Xeneize).



Sin mayores puntos de contacto con el espacio oficialista que tendrá como candidato a presidente a Christian Gribaudo (La Mitad más Vos), acompañado por Juan Carlos Crespi, el ex '10' de Boca, Barcelona y Villarreal, entre otros clubes, volvió a insistir en la importancia de que “el socio vaya a votar” el domingo 8.



“Hay que convencer al socio que vaya a votar. Los necesitamos. Mientras más vayan, menos chances hay que puedan pasar cosas raras”, destacó Riquelme en el programa 'No todo pasa' (TyC Sports).



“Sería maravilloso que vengan los 80 mil (asociados)”, expresó el otrora mediocampista ofensivo, en relación a los 82.500 socios habilitados para sufragar.



“Pero con que vengan 40 mil, 50 mil, está muy bien”, completó Román, que también se refirió a la condición de hincha del presidente de la Nación saliente, Mauricio Macri.



“Sé que Mauricio Macri es el presidente de mi país y es hincha de Boca. Pero yo soy más 'bostero' que él”, descerrajó el ídolo.



En caso de una victoria en las próximas elecciones, Riquelme estará a cargo del fútbol profesional, según lo apuntado por Amor Ameal. Por ende, el eterno enganche xeneize ya entregó algunas grageas respecto de su visión futbolística.



“Todos los equipos quisieran tener un delantero como Paolo Guerrero. Hablé hace 15 días con él. Me llamó para que juegue un partido en Cusco a beneficio”, indicó Riquelme en referencia a la posibilidad de contratar al atacante peruano que actualmente viste la camiseta del Internacional de Porto Alegre.



En tanto también valoró la gestión del otrora goleador que supo compartir cancha con él como Martín Palermo, de quien consideró: “Ojalá (Martín) Palermo en algún momento sea DT de nuestro club. Nos dio muchísimas alegrías, lo mismo (Sebastián) Battaglia”, apuntó.



Por último, Riquelme también se refirió a la imposibilidad de traslado de la Bombonera, estadio del que sostuvo “no nos podemos mover”.



“Podemos hacerla para 100 mil o 150 mil personas y nos quedará chica igualmente”, sentenció.