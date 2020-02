"Los sectores que pasan hambre tienen prioridad absoluta", afirmó Vanoli

El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, aseguró hoy que frente a una "situación económica y social crítica, los sectores que están pasando hambre tienen prioridad absoluta en el uso de los recursos", al referirse al aumento para jubilados de entre 9 y 13%.



El funcionario insistió en que "el conjunto de la medida tiene efecto fiscal neutro, si se tiene en cuenta el bono de diciembre, los de PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y los de la mínima, compensándolo con sectores que pueden esperar un poco más".



Es decir, se priorizó a "los que no tienen para comer", sintetizó Vanoli durante una entrevista radial en FM Con Vos.



Consideró asimismo que con estas medidas en general todos los jubilados le ganarían a la inflación, ya que además de los aumentos se computa "el impacto de medicamentos gratis" y la baja de tasas en los préstamos con la tarjeta Argenta.



"Un jubilado no gasta menos del 25 o 30% del haber en medicamentos, además los jubilados en gran parte se endeudaron (durante la gestión anterior) y el 10% del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) se destinó a créditos a jubilados a tasas de 50% anual, que se redujeron con las recientes medidas", indicó.



Vanoli resaltó que con las nuevas medidas "el 75% de los que ganan menos se beneficia y el 86,8% de los que perciben asignación por Anses están siendo beneficiados, tanto por la fórmula como con respecto a la inflación".



Se esperanzó luego en poder avanzar en "una nueva fórmula sustentable" para definir el aumento a los jubilados, buscando "que no pierdan".



Según el funcionario, con la fórmula de ajuste anterior "los jubilados perdieron, porque no se generaba sustentabilidad" y señaló que "el 31 de marzo veremos, si le ganan a la inflación entonces esta medida dio resultado".



"En época de (Mauricio) Macri, respecto de la inflación los jubilados perdieron 24 puntos y la asignación universal por hijo perdió 20 puntos", recordó.



Consultado finalmente por la presunta inconstitucionalidad del impuesto País (a la compra de dólares), que financia al sistema de seguridad social, Vanoli dijo "que la jurisprudencia marca que con ley de emergencia, que resguarda los derechos alimentarios, la Justicia ha fallado a favor".