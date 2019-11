"Los sonámbulos", gran cierre de la competencia Internacional a cargo de Paula Hernández

POR AGENCIA TÉLAM

El Festival de Cine de Mar del Plata ingresó hoy en etapa de definiciones con la proyección en la Competencia Internacional del filme "Los sonámbulos", un notable drama construido con maestría por Paula Hernández para explorar tensiones históricas no resueltas en el seno de una familia de clase acomodada que estallan en una noche.



La película de Hernández, que el jueves 21 se estrenará comercialmente en cines de todo el país, se transformó hoy en una seria aspirante al Astor de Oro, que esta 34 edición de Mar del Plata entrega mañana en una ceremonia que dará comienzo a las 19.



El filme que tuvo premiere mundial en Toronto y que pasó por festivales como San Sebastián, Chicago y Busan antes de llegar a este certamen, impacta por su rigor narrativo, los climas y tensiones que sostiene y por su quirúrgica precisión de cuadros y actuaciones (Erica Rivas, Luis Ziembrowsky, Marilú Marini, Sergio Hendler y la joven Ornella D'Elía),



"Todos nos referenciamos en un entorno y las familias siempre tienen cosas muy complejas con las cuales lidiar, cuestiones que se van arrastrando a través de las generaciones hasta que hacen eclosión", contó Paula Hernández en charla con Télam luego de la primera proyección de la película en la Argentina, donde fue recibida con un contundente aplauso.



"En este marco se da un relato de una madre y una hija adolescentes atravesadas por una familia. Dos mujeres, que a la vez están en un momento en que se replantean su lugar", continuó Hernández.



Y, agregó: "La hija atraviesa un punto de giro en su vida con el encuentro de un cuerpo distinto y el deseo de tener una mirada propia en una familia endogámica y con un fuerte mandato discursivo; y la madre que con el crecimiento de la hija queda descolocada como mujer, en su matrimonio, en el lugar que tiene en esa familia política tan fuerte y que, además, debe dilucidar cómo seguir comunicándose con esa hija y descubir la distancia justa de esa relación para no invadirla pero seguir cuidándola".



Pasadas las preguntas y respuestas que Hernández ("Herencia", "Lluvia", entre otras) tuvo con el público que asistió a la función matutina del filme y luego de la sesión de fotos, Hernández dialogó con Télam en la plaza Colón, frente a la rambla de los lobos marinos y en diagonal al Casino.



T-Uno de los rasgos de "Los sonámbulos" es la fuerza que tienen todos los personajes que aparecen en la película.



H-A todos esos personajes se les construyó una biografía exhaustiva, toda una historia propia que de pronto no se hace manifiesta en la película pero que nos sirvió muchísimo para trabajar con los actores.



T-Actores que todo el tiempo deben actuar sobre sus estados emocionales en una gran tensión que describe un arco dramático muy claro.



H-Son actores que me encantan porque se animan a jugar y explora, lo que es muy atractivo para un director porque te otorgan un arsenal inmenso de herramientas dramáticas. La película va acumulando tensiones y estados y había que ser muy consciente de cómo ir encontrando ese arco dramático también con los actores, que debían responder a cada momento emocional de sus personajes con el tono justo porque si esto queda desfasado en algún lugar después es muy difícil volver atrás, eso implicó también un trabajo muy fino de edición que realicé con Rosario Suárez, porque una cosa es el guión, otra dirigir y encontrar en el rodaje la historia y otra cosa cuando están todas las escenas volver a escribir esa tensión y ese crecimiento dramático con las imágenes.



T-Hay como un malestar generalizado en los personajes.



H-Creo que ninguno está cómodo en el lugar que le está tocando tener en este momento de la vida y se sostienen por una inercia, por una idea sonámbula de seguir para adelante: sin la lucidez necesaria para generar un punto de quiebre pero sin que estén tampoco dormidos porque interactúan y sostienen sus discursos.



T-Lo sonámbulo también es un mundo nocturno, inquietante y subterráneo que los vincula a todos.



H-Sí, hay una cuestión literal de episodios de sonambulismo en la película pero también hace alusión a cuestiones más simbólicas o metafóricas: esta cuestión de estar entre dormidos y despiertos, una semiinconsciencia inquietante y perturabadora que se relaciona con la noche. De hecho trabajamos también esta cuestión del terror nocturno desde el punto de vista del género, pero, sobre todo, los sonámbulo con algo que no tiene que ver con lo manifiesto, que corre como por debajo en esa familia y que termina haciendo eclosión.