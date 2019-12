"Los trabajadores recuperan la mística" con la iluminación de mural de Evita, dice González García

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo hoy que "lo más importante que tienen los ministerios son los trabajadores, y ellos han recuperado la emoción y la mística", en referencia al acto donde se volvió a iluminar la figura de Evita que se levanta en la sede del Ministerio de Desarrollo Social sobre la porteña avenida 9 de julio.



El ministro señaló a Télam "el entusiasmo" con el que fue recibido en la cartera de Salud, y también la alegría que causó ayer, a las 20.25, cuando el mural ubicado sobre la avenida 9 de Julio y Moreno volvió a iluminarse después de haber estado apagado durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos.



"Los trabajadores estaban muy desautorizados, y eso no es poco, porque lo principal que tienen estos ministerios son los trabajadores, son el componente humano, el compromiso, el conocimiento y todo lo que aportan hay que volver a ponerlo en marcha. La figura de Evita los representa y los motiva", explicó el ministro.



Agregó que en el acto de anoche, donde estuvo acompañado por el ministro de Cultura, Tristàn Bauer, "se observó claramente la pasión y el entusiasmo que a mi me conmueve".



"Evita significa el compromiso con la política social, es una fuente de pasión, de ganas, de aprendizaje y de enorme virtud que representa al pueblo argentino y esa pasión que ella puso para defender a los humildes es la misma que pondremos nosotros en esta nueva etapa", afirmó.



En el mismo sentido, remarcó que "como dijo el presidente Alberto Fernández, estamos comprometidos con todos, pero los primeros serán los que más sufren, y las políticas ahora irán en ese sentido", adelantó, luego de que ayer se presentó el protocolo para la Interrupción del Embarazo (ILE), que entró en vigor hoy con su publicación en el Boletín Oficial, como una de las primeras medidas del flamante ministerio, que dejó de ser secretaría apenas asumió el nuevo jefe del Estado.



"En este contexto, el gesto de iluminar a quien fue la representante de los humildes no fue menor, y los trabajadores lo comprendieron, porque tiene que ver con las acciones que se vienen", dijo.



A nivel personal, confió que en la actualidad ocupa el "mismo despacho que ocupó ella, es el mismo en el que Evita estuvo también el famoso día del renunciamiento (a la vicepresidencia de la Nación), por lo cual, la recuerdo todos los días, porque ella estuvo sentada ahí".



"Evita iluminada no sólo ademas es para los argentinos sino que representa un símbolo universal que será admirado incluso por los turistas", finalizó González García.