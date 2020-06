“Malvinas: Los sentidos sanjuaninos": José Rivero, de 25 de Mayo, del inicio al fin en la guerra

Soy José Agustín Rivero. Nací el 23 de abril de 1956. Soy oriundo de Cuatro Esquinas, en 25 de Mayo, nacido y criado aquí.

Estoy separado y tengo 2 hijos, uno vive en Buenos Aires y el otro en Bariloche.

***

En Malvinas estuve más de 72 días. Estuve unos días antes del conflicto y hasta el último día con el batallón 5 en la Compañía Comando y Servicio en la sección Nácar 4 y Nácar 3, que se encarga de inteligencia y operaciones.

Entré a las Fuerzas Armadas y ahí te preparan para la guerra. Uno nunca piensa que va a llegar, pero llegó.

Mientras estuve en el conflicto aprendí a valorar un montón de cosas en la isla cuando estas solo. A tu familia, tus hijos, tus padres, tu trabajo y tu propia vida. Tuve la suerte de regresar.

***

Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE

OÍDO

¿Qué sonido te recuerdan a Malvinas?

El silbido de las bombas que teníamos cada 2 o 3 horas. Era un silbido que te penetraba en los oídos, no te dejaba dormir.

Pero lo que más te queda grabado es el sonido de la madrugada. Hasta el día de hoy, 2 o 3 de la mañana mi cuerpo se comporta como si estuviera en el combate. Me despierto y tengo que gestionar nuevamente mi sueño. Es como que en tu mente eso quedó grabado. Era constante el bombardeo inglés. Y lo escuchábamos sin saber dónde iba a caer.

OLFATO

¿Qué olor jamás olvidarás?

El olor más fuerte que no voy a olvidar es la pólvora. En menor escala, la humedad y el barro. Además, la zona al ser muy fría hacía los cuerpos de los soldados caídos todavía no estuvieran como una osamenta con olor.

VISTA

¿Qué imagen se te viene?

Me quedó la imagen de un soldado que no pudo llegar a destino porque le cayó una bomba en su posición y lo desintegró todo. Esa imagen me quedó grabada. Estaba en una trinchera con una ametralladora atacando el ejército galés y los paracaidistas ingleses.

Luego escuchamos el silbido de la bomba y vimos como la bomba cayó sobre él y otros compañeros. Para representarlo, es algo similar a cuando tiras un racimo de uva y se desgrana. Muy duro. Eran nuestros compañeros.

Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE

GUSTO

¿Y un sabor?

Me quedó grabado el sabor del cordero que mandaron familiares y negocios de Río Grande para Semana Santa. Nos comimos un gran asado para Pascuas. Tuvimos la misa y después el asado.

Lo saboreamos como si fuera el último. Estaba muy sabroso y jugoso. Llevábamos 15 días sin comer carne asada, era todo cocido.

TACTO

¿Una sensación al tocar?

En el tema tacto, por ahí tiene mucho que ver de nuestra experiencia militar. En la Fuerza te enseñan que para no tener congelamiento en piernas o brazos con tu propia orina te tenés que lavar las manos. Esto lo pusimos en práctica en la guerra.

La verdad es que no tuve grandes problemas por el frío porque también el tacto puede afectarse por él, al tener pie de trinchera o las manos congeladas.

***

El 14 de junio de 1982 finalizó el conflicto con la rendición de Argentina. La guerra en el sur del continente dejó 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos.

Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE

José pudo regresar a su 25 de Mayo natal y actualmente trabaja en el municipio.

Hace unos años atrás pudo volver a las Islas.

Recuerdo en detalle Malvinas, cuando volvimos les hice a hacer a mis compañeros todo el recorrido que hacían los soldados con la bolsa al hombro desde el aeropuerto a Puerto Argentino.

La guerra marcó mi vida.