"Malvinas: Los sentidos sanjuaninos": Walter Carrizo, de Pocito, sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano

Soy Walter Omar Carrizo. Nací el 10 de enero de 1963 y me siento pocitano, aunque ahora vivo en Rawson.

Estoy separado y tengo 4 hijas: Nadia de 31 años, las gemelas Micaela y Priscila de 27 y Lisa de 11.

* * *

Cuando los torpedos impactaron había gente durmiendo. Uno de mis mejores amigos estaba durmiendo. José Esteban Lucero. De Rawson era. Ojalá que no haya sufrido.

El barco se terminó de hundir y empezamos a naufragar. Nos alejamos unos 50 metros y alcanzamos a ver cuando se dio vuelta y se hundió, lentamente.

En Malvinas estuve en el crucero ARA General Belgrano. Soy uno de los sobrevivientes.

* * *

Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

Walter Carrizo participó de la guerra desde el 16 de abril de 1982 hasta el 2 de mayo, cuando los británicos hundieron al Belgrano fuera del área de exclusión fijada por ellos mismos.

Pasó hace hoy 38 años, después de que el submarino nuclear Conqueror le acertara 2 torpedazos.

Fallecieron 323 argentinos: casi la mitad de los muertos que nos dejó el conflicto. Y sobrevivieron 770: entre ellos, un sanjuanino de 19 años llamado Walter Carrizo.

MIRÁ TAMBIÉN Los héroes sanjuaninos del crucero General Belgrano, que fue hundido hace 38 años

* * *

Walter Carrizo, con un cuadro del crucero General Belgrano. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

A algunos compañeros los había visto un rato antes y estaban bien pero ahora estaban quemados, sin cabello... Me impactó mucho.

El protocolo indica que cada uno debe pararse frente a su balsa salvavidas. Por balsa entran 20 personas. Cuando dan la orden de abandono, tiramos la balsa y después nos tiramos nosotros.

Estuve poco tiempo en el agua, pero bien fría estaba... Tuve principio de congelamiento en las 2 piernas y una herida cortante en la izquierda.

Aquellas heridas, hoy. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

Las balsas se tenían que atar entre sí. Todas eran naranja, porque ese color se divisa desde muy lejos en el mar. Eso en tiempo calmo, pero no era así: las olas superaban los 7 u 8 metros. Una balsa subía, la otra bajaba.

Empezamos a cortar las soguitas y ahí cada uno corrió su suerte.

* * *

Walter estuvo unas 36 horas a la deriva. El lunes 3 de mayo de 1982 a eso de las 23:30 lo rescataron y lo llevaron a Ushuaia. Poco después lo trasladaron a la base de la Armada en Puerto Belgrano. Pasó 24 días internado en el Hospital Naval.

* * *

OÍDO

¿Qué sonido aún escuchás?

Cuando estás en una sala donde hay máquinas, ya estás acostumbrado... De golpe los 2 torpedos… escuchamos la explosión y el sonido empezó a disminuir, un pitido largo y el barco se paró. Psssssssss... Fue el final del ruido y no se sintió más nada.

OLFATO

¿Qué olor jamás olvidarás?

El del buque: las máquinas, las calderas, los motores… Y cuando pegaron los torpedos, el olor a pólvora.

VISTA

¿Qué imagen se te viene?

El buque, de 180 metros de largo, alto, con muchísimas toneladas y 1.093 tripulantes: verlo inclinado y verlo desde la balsa que se me venía encima... Esa imagen la tengo en mi mente. Y después, cómo se fue, lentamente. Era nuestra casa, se hundió y no lo vimos más.

El tatuaje de Walter para eternizar a sus 323 compañeros muertos. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

TACTO

¿Una sensación al tocar?

El frío del agua. Había una sensación térmica de 20 grados bajo cero y no tenía ropa apta. He ido a veranear y al meterme en el mar, a pesar de que sé nadar, he sentido la misma sensación de cuando estuve tratando de salvar mi vida.

GUSTO

¿Y un sabor?

El pan, muy chiquito y con mucha miga: se hacía en el barco y tenía un sabor muy particular. Nunca más volví a percibirlo.

* * *

Walter Carrizo se retiró de la Marina en 1984 como cabo segundo. Al año siguiente comenzó a trabajar como administrativo en Obras Sanitarias de la Nación, en Buenos Aires. En 2000 volvió a San Juan y entró en OSSE. Se jubiló en 2011:

—Ahora disfruto de la vida.

Entrevista: Emilia Junco y Maximiliano Buss.

Fotos y videos: Mariano Martín.

Idea y edición general: Abel Escudero Zadrayec.