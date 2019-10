"Manejamos el partido con tranquilidad", dijo Gallardo sobre el triunfo ante Patronato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, se mostró conforme con el rendimiento de su equipo y al respecto sostuvo que manejaron el partido "con tranquildad" al referirse al triunfo por 2 a 0 de esta tarde como local ante Patronato de Paraná, por la novena jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). "Después de los goles controlamos el partido, merecíamos esta victoria porque tuvimos control y juego y manejamos el partido con tranquilidad", declaró el 'Muñeco' en conferencia de prensa tras la victoria conseguida en el estadio Monumental de Núñez. "Íbamos a encontrar un Patronato bien parado, que iba a cortar los circuitos, aunque empezamos bien, nos desinflamos un poco, pero en estos partidos que necesitás precisión y paciencia se vio en el segundo tiempo", continuó el técnico del conjunto 'millonario'. Gallardo, de 43 años, además evitó opinar sobre la revancha de las semifinales por Copa Libertadores ante Boca Juniors, a desarrollarse el próximo martes 22 de octubre en 'La Bombonera', partido en el que River irá con la ventaja de haber conseguido un categórico 2-0 a favor en el choque de ida. "No vi nada de lo que dijeron, hablaré de Boca después de Arsenal (fecha 10), no hablaré de Boca por 12 días, después pensaremos en ellos. Siempre pensando en nosotros como equipo y no entrar en cosas raras, que hablen de nosotros, pero tenemos que jugar a lo que sabemos jugar", dijo sobre el 'Xeneize'. "No es fácil aislarse, pero tengo un grupo de jugadores inteligentes que se abstraen. Se percibe, se siente pero nos no desenfocamos, no queríamos perder más puntos y nos acercamos a los primeros de la Superliga", agregó. "Después de la adrenalina de Boca se percibió hasta en las tribunas cierta resaca, vino a disfrutar. Queremos ser más sólidos a todo nivel, y lo mental juega un papel importante. Que los demás jueguen su partido y nosotros sabemos que tenemos que jugar", dijo. Por último, aprovechó para agradecerle al técnico español Josep Guardiola, actualmente en el Manchester City de Inglaterra, quien había mostrado su disconformismo porque el DT de River no estuvo nominado "entre los mejores del mundo" en su rubro en los premios que otorga anualmente la FIFA. "Tengo una admiración muy grande hacia él porque cambió los paradigmas del fútbol. Que un DT de la elite se fije en este lado del mundo, habla de lo que significa sostenerse en un club como este, con lo que requiere con cambio de jugadores", dijo sobre el ex técnico de Lionel Messi en el Barcelona de España. "Me sorprendió porque no lo conozco y que venga un elogio así del mejor es bienvenido", concluyó Marcelo Gallardo sobre las palabras de elogio de su colega.