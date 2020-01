﻿﻿Mariano Peluffo y la posible vuelta de Gran Hermano: los detalles

El conductor habló del presente de la televisión y anticipó que podría regresar el más polémico y famoso reality.

Mariano Peluffo fue uno de los conductores que estuvieron al frente de Gran Hermano, el más famoso y polémico reality show que tuvo la televisión argentina.

Luego de ese desafío, Peluffo comandó varios programas y ya acredita 22 años prácticamente sin interrupciones frente a las cámaras, como conductor, panelista y animador. Y desde octubre del año pasado está al mando de dos programas diarios en Net TV: al mediodía conduce Como todo (de 12 a 14) y por las noches Cuestión de peso (de 20 a 22).

“Sigue siendo una experiencia fantástica, muy entretenida. Yo traté de involucrarme con los participantes desde el lado de la empatía y no desde el conductor. En los cortes hago chistes y demás, me parece muy bien que el programa haya virado más a la salud y hacia el servicio, porque seis de cada diez chicos son obesos en la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo en relación a su experiencia en Cuestión de peso, consultado por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En Cuestión de peso, por NET TV.

Y por otro lado, se refirió a una posible vuelta de Gran Hermano. “Yo creo que puede haber, pero en las condiciones del momento en que se haga. Hay un tema de costos, de logística, creo que podemos ver un Gran Hermano como el que vimos en América, más al estilo low cost. GH arrancó en España al mismo año que arrancamos nosotros, ellos creo que van por el 18, nosotros hacíamos uno y parábamos dos años, pero es como todo en este país, aceleramos y frenamos”, sostuvo.

En 2001 estuvo al frente de Gran Hermano.

En diciembre pasado, entrevistado por La Nación, Peluffo dijo que GH “Fue una etapa hermosa, pero no la extraño“.

