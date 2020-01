“Me gusta ser sanjuanino”, la despedida de Barassi tras pasar sus vacaciones en San Juan

El actor Darío Barassi estuvo 25 días en San Juan disfrutando de sus vacaciones. El hombre que triunfa en Buenos Aires tiene familiares en la provincia ya que él es nacido aquí. En su despedida decidió hacer un resumen de lo que significó toda su estadía. Aseguró que fue una “experiencia reveladora”.

“Estuve 25 días en San Juan y fue una experiencia reveladora. La provincia está divina. Comí lomitos y pachatas como imbécil, si vas algún día no dejes de probarlo. El team de abuelos allá es un gol. Mis amigos del colegio son eternos”, comenzó su posteo en redes sociales.

El sanjuanino que fue papá recientemente destacó el estado climático que tiene San Juan: “Me gusta mucho el calor seco y árido adentro del agua . Las harinas en sj saben mejor. Anduve todo el tiempo descalzo. Eso es felicidad. X el punto anterior me destruí los tendones de Aquiles hoy tengo kinesio”, contó con humor.

Para finalizar dijo: “Esta bueno desconectar un poco una vez al año como mínimo. Las raíces te definen. El vittel tone de mi vieja es único. Estoy bronceado y me siento secccsii. Estoy obeso y me siento obeso. No me afeite todo este tiempo... Ninguna parte del cuerpo Ayyyy grrrr. Me gusta ser sanjuanino. Me gusta estar ahora en mi casa. Con mi mujer y ntra hija armamos un equipo del q estoy orgulloso. Tomé mucho vino y gin” (sic), posteó.

En la despedida agradeció a los sanjuaninos y dijo hasta la próxima. Fiel a su estilo remató: “Hasta la próxima San Juan querido. Ahora dieta, gym y trabajo bebé con todo este 2020”.