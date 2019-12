"Me halaga ser el técnico de mayor edad dirigiendo en Primera" valoró Julio Falcioni

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico de Banfield, Julio César Falcioni valoró "ser el técnico de mayor edad dirigiendo en Primera", con 63 años, manteniéndose en forma permanente desde 1999, en que debutó en el torneo Apertura al frente de Vélez Sarsfield.



El club de Liniers, donde se inició como arquero, también, resultó el sitio donde se formó como entrenador unos años antes en divisiones inferiores. Y ya en 1997, el entrenador comenzó a alternar en Primera como DT interino.



"Me halaga ser el técnico de mayor edad dirigiendo en Primera, aunque no es bueno que por ello te tilden de viejo", ironizó 'Pelusa' en diálogo con Télam.



"Como dije cuando nos reencontramos con Diego (Maradona), el viernes pasado en el partido con Gimnasia, el fútbol es mi vida y lo que me da vida, que tanto me ayudó estar en actividad cuando estuve en tratamiento por mi enfermedad (cáncer de laringe), en los últimos dos años", comentó.



Salvo un par de años, en forma alternada, Falcioni siempre estuvo en actividad y dirigiendo en la máxima categoría del fútbol argentino y de Chile. El entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski (60) es el que le sigue en edad dirigiendo en Primera.



Consultado sobre al modalidad de la mayor parte de la dirigencia actual de contratar técnicos jóvenes, Falcioni estimó: "No siempre todo lo mejor es lo más viejo como tampoco todo lo mejor es lo más nuevo, hay que valorar lo que hace cada uno".



"Entiendo que los más jóvenes llegan con nuevas ideas, con aplicación de la tecnología, lo que no me parece que esté mal, al contrario pueden aportar nuevas modalidades de trabajo, pero no se puede desmerecer la capacidad y la experiencia de los mayores, que no la tienen los que recién se inician", destacó el DT.



Falcioni prosiguió con que no le "molesta el surgimiento de nuevos entrenadores, sólo es cuestión de adaptarse para saber convivir entre unos y otros", admitió.



De aquel inicio en Vélez Sarsfield, en 1999, su carrera prosiguió dirigiendo Olimpo, de Bahía Blanca; Banfield, (campeón torneo Apertura 2009) en cuatro ciclos -incluido el actual-; Independiente; Colón, de Santa Fe; Gimnasia y Esgrima La Plata; Boca Juniors (campeón torneo Apertura 2011 y Copa Argentina 2012); All Boys; Universidad Católica, de Chile, y Quilmes. Solo descansó en 2001 y 2008.



Por último, sobre la actualidad de su equipo y del próximo adversario Independiente, manifestó que "Banfield viene mejorando porque los jugadores se van adaptando" a la idea de su juego y que el viernes enfrentarán a "un muy buen equipo, con muy buenos jugadores y en su casa por lo que habrá que tomar recaudos en la contención y buscar sus puntos débiles para atacarlo", cerró Falcioni.



El 'Taladro' visitará a Independiente, en el estadio Libertadores de América, este viernes a las 21.10, con arbitraje de Pablo Dóvalo, por la 16ta fecha de la Superliga, con tres cambios a confirmar por el técnico.



Luciano Gómez regresaría en reemplazo de Rodrigo Arciero, y Luciano Lollo por el suspendido Renato Civelli -acumuló cinco amonestaciones-, en la defensa. Mientras Julián Carranza irá por Junior Arias, en el ataque, en variante táctica.



La probable formación sería con Mauricio Arboleda; Gómez, Alexis Maldonado, Lollo y Claudio Bravo; Jorge Rodríguez y Sergio Vittor; Reinaldo Lenis, Jesús Dátolo y Agustín Urzi; Julián Carranza.