"Me sorprendió el llamado de Godoy Cruz" dijo el DT Sciacqua

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Mario Sciacqua, quien hoy fue presentado como nuevo DT de Godoy Cruz, admitió que lo tomó por sorpresa el llamado de la entidad mendocina para que se hiciera cargo del equipo en esta etapa de la Superliga.



“Me sorprendió el llamado de Godoy Cruz, soy sincero. No hace más de dos fechas que me fui de Patronato”, expresó el entrenador en la conferencia de prensa de presentación en el equipo 'bodeguero'.



Sciacqua, de 49 años y nacido en Santa Fe, dejó la conducción del elenco entrerriano, en la decimocuarta fecha de la Superliga, cuando precisamente perdió ante Godoy Cruz (0-2), el club al que ahora conducirá con la intención de mejorar una muy pobre campaña.



“Es un desafío muy importante en mi carrera. Le tengo mucha fe al equipo, a pesar de que no terminó bien la temporada”, expresó el director técnico, que también pasó por Colón de Santa Fe, Olimpo de Bahía Blanca y Quilmes, entre otros clubes.



El sucesor del DT interino Daniel Oldrá tendrá como colaborador directo a Facundo Besada, quien se desempeñará como ayudante de campo.



Godoy Cruz, con apenas 9 unidades (3 triunfos, 13 derrotas), está último en la tabla de posiciones de la Superliga y reanudará oficialmente la competencia enfrentando como local a River Plate, por la decimoséptima jornada.