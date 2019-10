"Mi dedo índice señalaba la mentira de Macri", dice Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo hoy que Mauricio Macri "llegó mintiendo a la Presidencia y se va mintiendo", de cara a la segunda instancia del debate presidencial que se realizará el domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y explicó que su dedo índice "señalaba la mentira" del jefe del Estado. "No me complica nada que Mauricio Macri sea más agresivo en el debate. El problema es que sea mentiroso, ya que miente de un modo descarado. Llegó mintiendo a la Presidencia, mintió durante toda la Presidencia y se va mintiendo desde la Presidencia", dijo Fernández en declaraciones a El Destape radio. Además calificó de "indignantes" las declaraciones de Macri en el debate del domingo pasado en la ciudad de Santa Fe, donde dijo que "la deuda que tomaron fue producto de la deuda con la que había que hacer frente a lo que había dejado Cristina (Kirchner)". "Cómo es posible que se diga algo semejante, Yo, con mi dedo índice señalaba la mentira simplemente. Por eso se llama índice porque indica. Lamento que se moleste y que diga que es una conducta de persecución, simplemente le recuerdo la verdad", dijo Fernández sobre su gesto en el debate del domingo pasado. El candidato del Frente de Todos dijo que hubiese preferido que Macri "hiciera un gesto de honestidad intelectual al final de su mandato" y concurriera a los debates "con otra lógica". "Me preocupa que mienta, porque la mentira es muy difícil de rebatir", sostuvo Fernández y agregó que Macri "tiene gente que lo 'couchea' y le dirá las palabritas que tiene que decir" en el debate. "Yo tengo la tranquilidad que voy con la política y la verdad", concluyó.