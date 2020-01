"Mis compañeros hacen que me destaque", afirmó el defensor de San Lorenzo Bruno Pitton

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor de San Lorenzo Bruno Pitton reconoció hoy que sus compañeros hacen que se destaque en el equipo, del que es el goleador, con seis conquistas, en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



"Mis compañeros hacen que me destaque", declaró hoy el zaguero santafesino, goleador del club de Boedo, con seis goles convertidos en el actual torneo de la Superliga, que lo tiene en el cuarto puesto de los anotadores del certamen, junto al delantero de Lanús José Sand.



"Le atribuyo mi presente a todos, a mis compañeros, a los cuerpos técnicos que me dirigieron. Me pidieron cosas similares respecto a la parte ofensiva", referenció Pittón, zaguero de 27 años, quien arribó como refuerzo, cuando el plantel era dirigido por Jorge Almirón.



"Esto es un deporte de conjunto, que nadie lo puede hacer solo, tengo la posibilidad de convertir, pero por movimientos, triangulaciones y trabajos que hace todo el equipo para que llegue a esa posición", reconoció el ex defensor de Unión de Santa Fe.



Al referirse al partido ante Newell's Old Boys del lunes próximo, de visitante, por la 18va fecha del campeonato, vaticinó que el equipo rosarino con "las urgencias que tiene, jugando de local y con la idea que tiene el técnico (Frank Kudelka), que quiere ser protagonista, van a salir a buscarnos".



"Nosotros vamos a diagramar la estrategia que vamos a plantear contra ellos, para intentar llevarnos los tres puntos, como siempre", destacó el jugador santafesino.



Sobre la posible salida del plantel del atacante Adolfo Gaich, el zaguero admitió que el equipo tiene "bastantes buenos jugadores para ocupar esa posición. Lo hizo muy bien Nicolás Fernández, está Adam Bareiro y muchos chicos de las inferiores, que vienen trabajando muy bien".



Al ser consultado sobre si San Lorenzo tiene posibilidades en el actual campeonato, declaró que: "el fútbol argentino es muy competitivo, la mayoría de los torneos se definen en las últimas fechas y en éste campeonato es la primera vez que hay una diferencia de tantos puntos".



"Estamos con la mayoría de los equipos entre cuatro o cinco puntos, me parece que la definición va a ser al final", admitió el jugador que se inició en Sportivo Las Parejas.



Por su parte el mediocampista Juan Ramírez, aseveró que uno de los grandes objetivos del plantel 'cuervo' es "clasificar" a la Copa Libertadores del próximo año, ya que es uno de los clubes grandes.



San Lorenzo se medirá el próximo lunes 3 de febrero con Newell's Old Boys de Rosario, como visitante, encuentro que se jugará a partir de las 21.10 y dirigirá Pablo Echavarria.