Naranjo se prepara para la tercera de la Iame Series Argentina

El joven piloto Sanjuanino Joaquín Naranjo ya se encuentra por estas horas en la Ciudad de Buenos Aires junto a su equipo Exprit Argentina entrenando para lo que será su próximo compromiso en el campeonato Champion Cup, en el Kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires en la competitiva categoría Junior X30.

Joaquín tuvo una destacada actuación en la última presentación en el Kartódromo de Cuidad Evita subiendo al podio en el segundo lugar con un gran ritmo de carrera logrando estar entre los mejores tiempos del fin de semana. Con ese resultado también cosecho valiosos puntos para ubicarse tercero en la tabla de posiciones del campeonato con 28 puntos.

El sanjuanino viajó a Buenos Aires con bastante anticipación para entrenar con su kart #115 y nos contaba lo siguiente: "Llegué hace una semana, pudimos probar varios días, nos sacamos algunas dudas y probamos distintas configuraciones del chasis, tomamos notas de cada mejora que tuvimos. Queremos repetir el buen resultado de la segunda fecha, el karting lo siento muy rápido y estoy más confiado para pelear el campeonato. Físicamente me siento muy bien, venimos trabajamos mucho en San Juan con mi preparador Gustavo Milla y nos estaba faltando estar en contacto con la pista. Esta categoría es muy competitiva con muy buenos pilotos, estamos en un buen momento peleando con los punteros y quiero dar todo para representar lo mejor posible a San Juan", cerró.

Naranjo comenzará el cronograma para esta tercera fecha este viernes con entrenamientos no oficiales, con cuatro tandas de 12 minutos cada una. El día sábado está previsto con tres tandas de entrenamientos oficiales, clasificación y una primera manga pactada a 7 vueltas y, el día domingo arranca con un Warm Up siguiendo con dos mangas de 7 vueltas cada una y una final a 18 vueltas.

Habrá trasmisión en vivo el día domingo por Streaming a partir de las 12 horas

Cronograma Categoría JUNIOR X30

- Viernes 14/05

Pruebas No Oficiales 1 10:15hs

Pruebas No Oficiales 2 12:00hs

Pruebas No Oficiales 3 14:10hs

Pruebas No Oficiales 4 16:10hs

- Sábado 15/05

Pruebas Oficiales 1 10:00hs

Pruebas Oficiales 2 11:20hs

Pruebas Oficiales 3 12:35hs

Clasificación 14:10hs

1° Manga (7 Vueltas) 15:45hs

- Domingo 21/02

Warm Up 10:00hs

1° Manga (7 Vueltas) 11:35hs

2° Manga (7 Vueltas) 13:10hs

Final (18 Vueltas) 15:35hs