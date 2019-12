¿Nico Vázquez y Gime Accardi separados?

Gime Accardi y Nico Vázquez se conocieron hace más de 10 años grabando Casi Ángeles, y desde ese entonces formaron la pareja más querida del mundo del espectáculo. Siempre se muestran muy compañeros el uno con el otro, y transitando duros momento, sobrellevándolo con amor.

Por eso, este viernes se generó un gran furor en las redes sociales cuando comenzó a circular la información que la pareja se habría separado. Fue mediante un video realizado por un twittero bajo el nombre de @lomaspopucom en la que se informaba esto, mediante un rejunte de imágenes de ellos, y un supuesto tuit de Ángel de Brito.

Los fans, comenzaron a “exigir” saber si esto era cierto y además se mostraron muy tristes con la noticia. Pero todo sería una falsa alarma, ya que Gimena Accardi habría desmentido esta ruptura sin embargo esto fue dicho por uno de sus seguidores pero no consta que haya sido así.

Pero claro que en Twitter fue el lugar en que los seguidores de Gime y Nico se desahogaron acerca de esta información, de la que poco se sabe. “Gime Accardi y Nicoeran lo único que me hacía creer en el amor y se separaron, el amor no existe chiquis“, “Gime Accardi y Nico Vázquez se separaron ¿ENTIENDEN ESO? PORQUE YO NO. Mi corazón acaba de romperse en mil pedazos”, fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que en marzo de este año, Nico Vázquez contó en una entrevista con la revista Gente, que durante el 2014, se separaron con Gime: “Nos tomamos un tiempo para ver qué sentíamos y estuvimos separados diez días”, contó. Esto sorprendió ya que no se hizo público en aquel momento.

“A pesar de todo siempre volvimos a elegirnos. Hace muy poco pude volver a poner en palabras la frase ‘soy feliz’, porque lo soy otra vez. Y no es poca cosa”, sentenció el actor.