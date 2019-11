"No creo que el PJ que conozco haya hecho esto", dijo Rep tras escrache por su libro de Eva Perón

El humorista y dibujante Miguel Rep sostuvo hoy que cree "que esto tiene que ver con grupos autoritarios que no están vinculados para nada con el peronismo que yo conozco", luego del escrache al que se vio sometido esta semana durante una presentación de su libro referido a Eva Perón, por parte de personas que firmaron con la leyenda 'Nueva resistencia peronista".



"Creo que esto tiene que ver con grupos autoritarios que no están vinculados para nada con el peronismo que yo conozco, que es una de las fuerzas más democráticas que existe", sostuvo el artista en declaraciones la radio la Red.



El jueves pasado, en la presentación de su libro "Evita, nacida para molestar", el artista fue abordado por personas que cantaron y graficaron duras consignas en su contra.



Además escribieron la vereda del lugar donde fue presentado el texto, el bar "Lo de Néstor", del barrio de San Telmo, leyendas como "Evita no se toca", "Rep gorila".



En tanto, el dibujante agregó que esta actitud "tuvo que ver con que ni siquiera entendieron de lo que trata el libro, que en el fondo es un libro de amor que claro, también maneja cierta ironía ­e interpela".