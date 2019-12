"No es casualidad la posición que ocupa Argentinos", afirmó Gabriel Milito

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Jonathan Schunke será titular tras cumplir la fecha de suspensión el lunes en La Paternal e ingresará por el chileno Juan Fuentes, que llegó a la quinta amarilla, al tiempo que Nahuel Estevez jugará por el suspendido Enzo Kalinski, mientras que Angel González podría meterse en el elenco titular por el uruguayo Manuel Castro.



Asimismo, el técnico Gabriel Milito reconoció que Iván Gómez y Gastón Fernández se entrenaron en forma diferenciada a lo largo de la semana pero ambos llegarán sin problemas y estarán ante Argentinos Juniors.



En conferencia de prensa, al referirse al rival del lunes, manifestó: “no perdieron como locales y eso habla de su fortaleza. Es un muy buen equipo, con mucho ritmo, bastante intenso y con 15 fechas ya jugadas no es casualidad la posición que ocupa en la tabla”.



“Trabajamos en la semana como siempre pensando en el rival pero en especial en las cosas que tenemos que mejorar. Hay distintas maneras de atacar y de defender, no hay que ser previsibles y podemos cambiar. Nos quedan algunos entrenamientos y después vamos a decidir”, aclaró el técnico.



Milito analizó el momento del equipo y sostuvo que “siempre se quiere más, entiendo que todavía somos un equipo en formación. Me encantaría decir que somos un equipo hecho pero aún estamos en una etapa de crecimiento”.



“Ojalá podamos mejorar cuanto antes y encontrar nuestro punto máximo, aunque siempre hay que evolucionar. Tuvimos distintos momentos dentro de la competencia y el ideal sería conseguir un equilibrio que nos lleve a ganar”, añadió.



Milito también se refirió a la última semana del juvenil Matías Pellegrini en el equipo, ya que en enero se sumará al Inter de Miami y afirmó que “es una semana especial para él y ojalá le podamos dar minutos. Es un chico importante para nosotros y por varios motivos no pudo tener la continuidad que deseábamos. El otro día me hubiera gustado darle participación pero necesitaba más cambios”.



El probable equipo que intentará quebrar una racha adversa en el Diego Maradona de tres partidos, con un empate y dos derrotas, será con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Nazareno Colombo e Iván Erquiaga; Iván Gómez, Nahuel Estevez y Gastón Fernández; Manuel Castro o Angel González, Mateo Retegui y Edwar López.



El plantel se entrenará mañana y el domingo quedará concentrado en el predio de City Bell.