"No fuimos inteligentes y se nos escaparon tres puntos", dijo Lautaro Martínez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero de Inter de Italia Lautaro Martínez expresó hoy que no fueron "inteligentes" en la derrota 3 a 2 ante Borussia Dortmund de Alemania, como visitante, por la cuarta fecha del grupo F de la Liga de Campeones de Europa, porque desperdiciaron una ventaja de dos goles.



"Estoy feliz por el rendimiento. En el primer tiempo lo hicimos bien, pero en el segundo tiempo Inter fue otro. No fuimos inteligentes y se nos escaparon tres puntos", aseguró Lautaro Martínez en diálogo con Fox Sports.



El ex Racing marcó el primer gol de su equipo, que significó su tercera conquista en el certamen sobre cuatro partidos disputados. Inter amplió la ventaja 2 a 0, pero en la segunda etapa, el local revirtió el resultado.



"Tenemos que dar vuelta la página, mañana entrenaremos y buscaremos mejorar lo que hicimos mal", agregó Martínez con cierto tono de fastidio.