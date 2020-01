"No hay que alarmarse por el coronavirus pero estar atentos al sarampión y dengue", dijo infectólogo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, remarcó hoy que "no hay que alertarse por el coronavirus" y recomendó estar más pendiente del sarampión y dengue, a la vez que afirmó que "estamos preparados para evitar casos del virus de China" el cual "es un problema epidémico de ese país".



"No hay que alarmase por esto, sino estar más pendiente por el dengue y el sarampión o la fiebre amarilla si viajan a Brasil y vacunarse, lo mismo cuando llegue la gripe o neumonía, hay que vacunarse con tiempo", dijo declaró el infectólogo Omar Sued.



Sin embargo, respecto al coronavirus denominado 2019-nCov remarcó que "estamos en riesgo, pero preparados para evitar que suceda un caso".



En diálogo con Radio Mitre, agregó que "parece que las medidas de prevención en los diferentes países es efectiva porque no hay epidemia en todos lados aunque, de todas formas estamos preparados y en contacto permanente con el Ministerio de Salud de la Nación".



Sued aclaró que "el tipo de actividades que se realizan en el verano no facilita la transmisión de este virus".



"Este coronavirus tiene un 3% de mortalidad, mucho menor que en otras epidemias del 2003 y 2014 que rondaban entre un 10 y un 30%, aunque igualmente es un número alto para un tipo de infección viral", detalló el médico.



La mayoría de las personas afectadas que fallecieron por este coronavirus, según información a la que accedió la Sociedad Argentina de Infectología, "tienen más de 60 años, y es probable que tengan inmunodeficiencia, enfermedades crónicas, problemas cardiovasculares, asma".



Respecto a casos registrados en otros países, Sued remarcó que "mientras uno mantenga el caso aislado, este virus tiene un período de incubación muy corto de 14 días, entonces si las personas que estuvieron en contacto no presentan síntomas luego de las dos semanas, uno se queda tranquilo" aunque aclaró que "hay que extremar los cuidados para que se recupere bien".



"Posiblemente encuentren pronto una vacuna pero por ahora hay medidas de soporte para estas personas y todo el sistema de salud está alertado respecto de las recomendaciones del Ministerio de Salud de aislar pacientes y no pasar por alto cuando lleguen a la guardia personas con fiebre que hayan estado de viaje, lo mismo que en el aeropuerto", indicó Sued.